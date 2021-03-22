+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Кошмар на улице в Жодино: скульптуры в парке превратились в декорации для фильма ужасов

Деревянные скульптуры, которые меньше десяти лет назад придумал и воплотил в жизнь работник ЖКХ Владимир Глазун, были достопримечательностью городского парка и отдыха в Жодино. Но сейчас они имеют неприглядный вид, рассказал ex-press.by.
1 из 3
Их нынешний вид изумил неравнодушного жителя Жодино Александра.

— Как в прежние времена сохранялись деревянные скульптуры? Почему они дожили до наших дней, а сейчас разрушается прямо на наших глазах? Об этом думаю я, когда иду по парку в Жодино. Аленушка и Иванушка, а также Баба Яга были яркими и по-настоящему сказочными. Но, наверное, кроме самого мастера, они никому были не нужны. Судя по всему, их не красили, не чистили и не ремонтировали. До них никому нет дела, -- считает жодинец.

Местный городской парк с 2014 года находится на балансе местного ЖКХ. Именно здесь решают, каким будет его облик. А ведь других мест для прогулок в Жодино, к сожалению, очень немного.

Автор фото: ex-press.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]