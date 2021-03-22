На «Мисс Вселенная» от Лаоса поедет красавица с белорусскими корнями





Победа в страновом конкурсе, проводившемся виртуально, теперь дает девушке право представить свою страну на международном – «Мисс Вселенная 2020», который должен состояться 16 мая в городе Холливуд американского штата Флорида.





Для справки, данные мероприятия планировалось провести в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса они были перенесены на 2021-й.





Как сообщают лаосские СМИ, Кристина Ласасимма родилась в столице страны – Вьентьяне, но имеет белорусские корни. В частности, ее мама переехала сюда из Лельчиц Гомельской области.





Также известно, что девушка уже не в первый раз становится победительницей конкурсов красоты: в свое время она получила титул «Мисс Лаос 2012». Затем работала моделью в Таиланде.