На «Мисс Вселенная» от Лаоса поедет красавица с белорусскими корнями
Победительницей конкурса «Мисс Вселенная Лаос 2020» стала красавица с белорусскими корнями Кристина Ласасимма. Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте мероприятия.
Победа в страновом конкурсе, проводившемся виртуально, теперь дает девушке право представить свою страну на международном – «Мисс Вселенная 2020», который должен состояться 16 мая в городе Холливуд американского штата Флорида.
Для справки, данные мероприятия планировалось провести в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса они были перенесены на 2021-й.
Как сообщают лаосские СМИ, Кристина Ласасимма родилась в столице страны – Вьентьяне, но имеет белорусские корни. В частности, ее мама переехала сюда из Лельчиц Гомельской области.
Также известно, что девушка уже не в первый раз становится победительницей конкурсов красоты: в свое время она получила титул «Мисс Лаос 2012». Затем работала моделью в Таиланде.
08:02 23/03/2021
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