







Об этом сообщила жена нашего коллеги Лариса.





Утром в понедельник Полубятко пошел на допрос в Мостовский РОВД. Но уже в 12 часов на квартире Полубятки начался обыск. По какому поводу, по какому делу, в каком качестве журналиста вызвали в милицию — не было сказано ни в самой повестке, ни позже его родным.





- Иосиф пошел в милицию на 11 часов, а уже в 12 приехала милиция с обыском. Показали санкцию прокурора. С милиционерами были двое понятых-суточников. Посмотрели бумаги, книги, журналы. Забрали системный блок компьютера, мобильный телефон, который муж оставил дома, сканер, фотоаппарат. Когда я спросила, вернется ли Иосиф домой, то сказали, что вернется. А когда вечером я позвонила дежурному и спросила, где муж, дежурный ответил, что муж будет сегодня ночевать в милиции. Больше ничего не сказал. Видимо, завтра будет суд, если не выпустили. Но какой, за что?.. Они ничего не говорят, — рассказала "Газете Слонимской" жена Иосифа Полубятко.





Сам Иосиф Полубятко перед походом в милицию высказывал предположение, что это традиционная "зачистка" перед 25 марта -- Днем воли.