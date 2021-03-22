+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Корреспондента "Газеты Слонимской" оставили ночевать в милиции. Дома у него провели обыск

Корреспондента “Газеты Слонимской” в Мостах Иосифа Полубятко так и не вышел после допроса. Его оставили ночевать в милиции. Дома у него провели обыск.



Об этом сообщила жена нашего коллеги Лариса. 

Утром в понедельник Полубятко пошел на допрос в Мостовский РОВД. Но уже в 12 часов на квартире Полубятки начался обыск. По какому поводу, по какому делу, в каком качестве журналиста вызвали в милицию — не было сказано ни в самой повестке, ни позже его родным. 

- Иосиф пошел в милицию на 11 часов, а уже в 12 приехала милиция с обыском. Показали санкцию прокурора. С милиционерами были двое понятых-суточников. Посмотрели бумаги, книги, журналы. Забрали системный блок компьютера, мобильный телефон, который муж оставил дома, сканер, фотоаппарат. Когда я спросила, вернется ли Иосиф домой, то сказали, что вернется. А когда вечером я позвонила дежурному и спросила, где муж, дежурный ответил, что муж будет сегодня ночевать в милиции. Больше ничего не сказал. Видимо, завтра будет суд, если не выпустили. Но какой, за что?.. Они ничего не говорят, — рассказала "Газете Слонимской" жена Иосифа Полубятко. 

Сам Иосиф Полубятко перед походом в милицию высказывал предположение, что это традиционная "зачистка" перед 25 марта -- Днем воли. 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]