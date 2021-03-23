В Турции большой скандал. Уволили главу Нацбанка Наджи Абгала, считавшегося ключевым специалистом, который помог поднять курс национальной валюты с исторических минимумов, пишет telegraf.by. Его увольнение шокировало как местных, так и иностранных инвесторов, которые высоко ценили проводимую денежно-кредитную политику центрального банка Турции. Как итог – рекордное падение турецкой лиры.









Зачем Реджеп Эрдоган пошел на такой шаг?

Повышение ставки

На прошлой неделе турецкая валюта сильно выросла после того, как теперь уже бывший глава Центробанка Наджи Агбал повысил ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 19%, что вдвое больше, чем ожидали экономисты.





По мнению Эрдогана, такое значимое повышение ставки открывает путь к росту инфляции. Сейчас она составляет более 15%.





Новым главой Центробанка страны стал Шахап Кавджиоглу. Он станет четвертым по счету главой ЦБ за последние два года. Считается, что он разделяет точку зрения Эрдогана на денежно-кредитною политику.





Назначение лояльного Эрдогану главу Центробанка обеспокоило инвесторов.





«По мнению президента Турции, с которым, похоже, согласен и новый глава ЦБ, высокая ключевая ставка вызывает более высокую инфляцию. Но эта теория противоречит общепринятой экономической теории», — говорит Джеффри Галли, старший аналитик компании OANDA.





По его словам, высокая ставка по займам удерживает потребителей от чрезмерных расходов и одновременно заставляет людей уходить в сбережения. Однако оборотной стороной этого часто становится замедление экономического роста.





Инвесторы опасаются, что следующим шагом турецкого Центробанка станет контроль за движением капитала.

Что это значит для туристов

В пандемия Турция – главное место для зарубежного отдыха украинцев.





В воскресенье Союз туроператоров Турции заявил, что туристическая индустрия страны к началу сезона будет полностью готова к приему гостей из-за рубежа.





Падение курса лиры вызвало разговоры о том, что турпакеты станут дешевле. Однако эксперты не разделяют подобного оптимизма. Большинство туроператоров заранее заключают контракт, в основном, в долларах, поэтому пока едва ли стоит рассчитывать на удешевление турпакетов.

Плохой пример для Украины?

Инвестиционный банкир Сергей Фурса называет действия Эрдогана по ручному управлению Центробанком плохим примером для Украины.





“За последние 10 лет лира летит в пропасть. Обесценившись в 4 раза. Это хуже чем ситуация с гривной. При том, что гривна страдала из-за войны, паники, потери территорий и экспорта. А лира чувствует себя хуже. Почему? Почему Эрдоган увольняют независимых глав Центробанка? Потому что хочет счастья турецкому народу. Нет, правда, хочет. Ведь в Турции давно «государства — это я». И он считает, что деньги должны быть дешевыми. Во что бы то ни было. И считает, что чем выше ставки, тем выше инфляция. Хотя все ведущие экономисты мира считают иначе. Но суверенность турецкой экономики зиждется на том, что думает Эрдоган. И его придворные экономисты. Которые тоже пишут, как в Украине, про турецкие пирамиды овгз, про злых международных спекулянтов и про то, что надо самим решать и никого не слушать. Потому что вокруг агенты Сороса. И Эрдоган слушается турецких Данилишиных, Дубинских и Шапранов”, — отметил Фурса.





По его мнению, важно понимать, что у украинской экономики нет такого запаса прочности как у турецкой. И если мы хотим валютной стабильности, то не можем себе позволить играть в такие игры.



