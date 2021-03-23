Как будут прививать от COVID-19 минчан старше 60 лет

Как будут прививать пожилых людей

— В рамках подготовки к вакцинации лицам старшего возраста будет предложено пройти комплексный медицинский осмотр — с соблюдением необходимых противоэпидемических мероприятий, — отметили в комитете. — Процедура вакцинации состоит из двух инъекций с интервалом в три недели, которые позволят сформировать полноценную защиту от заболевания, цитирует minsknews.by

Где сделают прививки

В поликлиниках по месту жительства. Сейчас в поликлиниках ведут предварительную запись (на приеме у врача, в call-центрах, заявку можно выслать и по электронной почте), составляют списки желающих. Причем в некоторых учреждениях здравоохранения, например в 34-й центральной районной клинической поликлинике Советского района, пенсионеры пишут письменные заявления на прививку — говорят, так надежнее.





Заметим, в столичных учреждениях здравоохранения созданы условия для хранения вакцины, закуплено дополнительно медицинское морозильное оборудование.

Какую вакцину будут использовать

Скорее всего, «Гам-КОВИД-Вак» (торговое название «Спутник V»).





В момент выхода этой вакцины на рынок в инструкции к ее применению обозначались возрастные ограничения — от 18 до 60 лет. Прошло не так много времени, и разработчики вакцины (специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ) внесли изменения и дополнения в инструкцию. Сейчас эта комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавируса одобрена для применения у людей старше 60 лет.





В качестве весомого аргумента в пользу вакцинации пожилых людей российской вакциной в комитете по здравоохранению привели слова директора Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Минздрава Беларуси Дмитрия Гринько:





— Вакцина «Спутник V» одобрена Министерством здравоохранения Республики Беларусь для применения у людей старше 60 лет. Данное заключение было принято по результатам оценки материалов регистрационного досье специалистами нашего центра и ведущими учеными экспертами — инфекционистами, эпидемиологами, генетиками Беларуси. Решение принималось с учетом разрешения о возможности применения вакцины у людей старше 60 лет, принятого в декабре 2020 года регулятором страны-производителя — Минздравом России.





Они проходили в России.





— В одном из исследований участвовали добровольцы от 18 лет и старше. В нем участие приняли почти 40 тыс. человек, — пояснили в комитете по здравоохранению. — Из них число добровольцев старше 60 лет, получивших вакцину «Спутник V», составило 1 029 — 588 мужчин и 441 женщина. Возраст самого старшего участника — 87 лет. Во втором исследовании (дословное его название «Открытое исследование безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата «Гам-КОВИД-Вак» раствор для внутримышечного введения при участии добровольцев в возрастной группе старше 60 лет». — Прим. авт.) вакцина применялась только у людей старше 60 лет, и в нем приняли участие 110 добровольцев.





На сегодня имеются задокументированные данные по эффективности и безопасности вакцины «Спутник V», полученные более чем у 1 000 добровольцев старше 60 лет, что послужило достаточным основанием для внесения изменений в инструкцию по медицинскому применению.



