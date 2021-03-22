Биометрический паспорт: где его получать, как и зачем?





В начале 2021 года в Беларуси планируется начать выдавать биометрические документы, проект соответствующего указа скоро должны положить на подпись главе государства. Страна к биометрическим документам шла почти 10 лет, уже закуплено дорогостоящее оборудование и готовы экспериментальные образцы документов - пишет Sputnik.





Департамент по гражданству и миграции МВД Беларуси уже приступил к финальному этапу – идет подготовка сотрудников, которые будут выдавать новые биометрические документы. Как выяснилось на тренинге, все гораздо проще и комфортнее, чем представлялось.





На республиканском семинаре, который прошел в Отделе по гражданству и миграции Фрунзенского РУВД, учили работать с новым оборудованием по выдаче паспоратов





На республиканском семинаре, который прошел в Отделе по гражданству и миграции Фрунзенского РУВД, учили работать с новым оборудованием по выдаче паспоратов

Для того чтобы получить новые документы, хватит 15 минут, убедились корреспонденты Sputnik. Нужно будет прийти в отдел по гражданству и миграции с паспортом, с которого при вас специальная аппаратура считает информацию. Тут же сфотографироваться и приложить к аппаратуре для считывания два указательных пальца. Пока аппаратура "думает" – можно оплатить госпошлину через ЕРИП.





Для того чтобы получить новые документы, хватит 15 минут





Сложнее всего паспорт будет получить блондинкам





К всеобщему удивлению, труднее всего сделать биометрические документы оказалось блондинкам – устройство не с первого раза обрабатывает фотографию человека, лицо которого обрамлено светлыми волосами.





Минчанке Инне пришлось потратить на подачу документов, фотографирование и сдачу отпечатков пальцев не 20 минут, а почти полчаса – китайское оборудование не справлялось с ее светлыми кудрями.



Основной вопрос





В МВД уверяют, что переход на новые документы будет таким, чтобы избежать стресса для населения, связанного с очередями, сроками подачи и всеми остальными "прелестями", когда человеку нужно получить "бумажку".





При разработке пакета биометрических документов учтены интересы и потребности различных категорий граждан – и тех, кому нужно ездит за границу и тех, кто этого не планирует.





"Основным документом, удостоверяющим личность, будет ID-карта. Если вы ее получили и не собираетесь ездить за границу – вам ее достаточно. Если ходите выезжать за пределы страны, то кроме ID-карты, нужно будете получать биометрический паспорт", – рассказал заместитель начальника департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси полковник милиции Павел Хрищенович.





По его словам, все ныне действующие документы останутся. Никакой обязаловки в их замене не будет, они все будут действовать. Это предусмотрено проектом указа о биометрических документах.





"Нынешние паспорта будут действовать до момента срока их окончания. Поэтому мы рекомендуем гражданам, чтобы не создавать очередей, если у кого-то заканчивается срок действия нынешнего паспорта, поменять его уже сейчас. Бланков паспортов много, поэтому обращайтесь, меняйте, и вы получите паспорт на 10 лет и будете спокойно им пользоваться", – говорит Хрищенович.





Новые документы будут двух видов:





идентификационные карты (ID-карты) для граждан Беларуси, иностранцев и для лиц без гражданства, постоянно проживающих в стране,

и биометрические паспорта для этих же категорий граждан.

Основным документом, удостоверяющим личность, станут ID-карты. На ее визуальной части будут нанесены практически все персональные данные о гражданине, как в паспорте. Это фамилия, имя, отчество, идентификационный номер, дата рождения, номер карты, гражданство, орган, который выдал карту. А на обратной стороне карты будет QR-код и черно-белый вариант фото гражданина. Это монохромное фото будет отвечать за определенную степень защиты ID-карты.





Также в Беларуси появится биометрический паспорт. Внешне он похож теперешний белорусский, даже обложка останется синей. Но внизу будет нанесен знак, который указывает, что паспорт является биометрическим. Он будет предназначен только для выезда за границу.





Красивый и защищенный





Хотя визуально биометрический паспорт похож на национальный, который выдается сейчас, внутреннее содержание полностью отличается.





"В нем более качественная белорусская бумага. Прошивка паспорта сделана более прочной и выполнена в стиле белорусского флага", - пояснил Хрищенович.





Биометрический паспорт предназначен для выезда за границу





Также в паспорте будет пластиковая страница с персональными данными гражданина. В обложке паспорта будет иметься чип, на котором записаны все персональные данные, фотография в хорошем качестве – это необходимо для пограничников при пересечении границы. Кроме этого, будут записаны отпечатки пальцы, которые будут сниматься при подаче документов в отделение по гражданству и миграции.





Разработчики новых белорусских биометрических паспортов серьезно поработали не только над защитой от подделок, но и над внешним видом. На страницах паспорта будут изображены различные достопримечательности, известные здания и сооружения.





Документ изготовлен с применением самых высоких технологий. И в отличие от ныне действующего паспорта имеет очень серьезную степень защиты – в ультрафиолете. Кстати, на ID-картах также используются ультрафиолетовые краски для высокой степени защиты.





Для людей постарше





Для людей старшего возраста, которые привыкли нервничать из-за любых новшеств с документами, замначальника департамента особо подчеркнул:





"Экстренной, обязательной замены паспортов для всех граждан страны не будет. Тем более что у нас есть ряд граждан, которые получили свои паспорта после 64 лет и их паспорта действительны до 100 лет".





"А нашим уважаемым бабушкам, которые достают паспорт один раз в месяц при получении пенсии, вообще не стоит переживать по поводу замены документов. Не хотите получать биометрический паспорт или ID- карту – и не нужно. Пользуйтесь нашим национальным бумажным паспортом", - отметил он.





Про выезд за границу





Переход на биометрические документы не создаст проблем и при выезде за границу, чего могут опасаться на первых порах некоторые граждане.





"Могу вас заверить, какого-то экстренного закрытия границы для граждан, желающих въехать в другие страны с ныне действующими паспортами, не будет. Этого не стоит бояться. Это вопрос обсуждался с министерством иностранных дел. Ныне действующие паспорта и новые документы будут действовать наравне для выезда за границу", - рассказал Хрищенович.





Как получить новые документы





Для того чтобы получить биометрический паспорт, нужно будет обратиться не в расчетно-справочный центр, как это происходит сейчас, а в подразделение по гражданству и миграции.





Первый биометрический документ гражданин может получить только в том подразделении по гражданству и миграции, где он зарегистрирован. Потом уже, для замены биометрических документов он сможет обращаться в любое подразделение по гражданству и миграции в республике.





Все на месте





Определенным бонусом будет то, что гражданам не придется собирать пакет документов, чтобы получить ID-карту или биометрический паспорт, как это было раньше.





"Не надо будет делать никаких фотографий, все это будет сделано на месте. Гражданину нужно будет прийти со старым паспортом, отплатить пошлину в банке либо сделать это через ЕРИП на месте. Кроме этого, нужно будет сдать отпечатки пальцев. И все", - говорит замначальника департамента.





Гражданам не придется собирать пакет документов, чтобы получить ID-карту или биометрический паспорт, все сделают на месте.

К слову, отпечатки пальцев будут храниться только на вашей личной ID-карте, заверили в МВД.





Что касается сроков оформления биометрических паспортов, то в обычном порядке они будут оформляться 15 дней, в ускоренном 10 дней, в срочном - 5 рабочих дней при дополнительной оплате.





Паспорт для ребенка





ID-карта будет выдаваться с 14 лет, но по желанию родителей ее могут выдать ребенку с самого рождения.





Сколько будет стоить ID-карта





Для детей и граждан, находящихся на государственном обеспечении, ID-карта будет выдана бесплатно.





Пенсионеры и инвалиды 1 и 2 групп получат ID-карту за 1 базовую величину (так в настоящее время стоит паспорт). Все остальные граждане должны будут заплатить за получение ID-карты 1,5 базовые величины.





Сколько будет стоить паспорт





Для несовершеннолетних и пенсионеров биометрический паспорт будет стоить 1,5

базовые величины. Для остальных – 2 базовые величины.





"В паспорте будет 32 страницы для виз и если разбросать эту сумму на 10 лет, то цена мизерная. В странах Евросоюза биометрические паспорта стоят на порядок дороже", - считает Хрищенович.





Надо два паспорта – не вопрос





МВД при разработке проекта документа о новых паспортах учитывала пожелания различных групп граждан. Например, ситуацию, когда человеку нужно получать два биометрических паспорта.





"Допустим, это водитель-дальнобойщик или бизнесмен, которые часто подают документы на визы в посольства. При наличии двух биометрических паспортов они смогут подать паспорт в одно посольство, и, не дожидаясь двух недель, пока ему поставят визу, подать второй паспорт в другое посольство. Паспорта будут совершенно одинаковыми. Но можно будут иметь не более двух биометрических паспортов на одно имя", - пояснили в департаменте.





В биометрическом паспорте будет пластиковая страница с персональными данными гражданина.





Про визы в старом паспорте





При выдаче новых документов будут учтена и ситуация с действующими визами. При получении ID-карты можно будет аннулировать старый паспорт в том случае, если гражданину нужны какие-то актуальные визы. Но действовать как документ удостоверяющий личность, он не будет.





Все включено





В МВД не скрывают, что новые биометрические документы, особенно ID-карта, условно говоря, нужны для молодых и продвинутых.





Так, имея у себя считыватель для ID-карты, можно будет получать различные услуги в электронном виде: заказывать из дома различные справки и даже биометрический паспорт.





Считыватель – это прибор, к которому прикладывается ID-карта, и через домашний ПК можно войти в ту или иную базу данных. При получении ID-карты гражданину будут выдаваться пин-коды, чтобы можно было пользоваться электронной подписью. По сути, ID-карта с электронной подписью – это аналог банковской карточки. И с ее помощью гражданин, находясь дома, сможет, например, продать или купить квартиру.





С чего все начиналось





Первая попытка введения биометрических документов в Беларуси предпринималась около 10 лет назад, но не удалась из-за финансовых моментов. В 2016 году Минфин и МВД нашли выход из этой ситуации.





Основной посыл – это престиж государства. Ведь в настоящее время Беларусь единственная стране на постсоветском пространстве, которая не имеет биометрических документов. В конкурсе на реализацию проекта участвовало 10 иностранных фирм. В тендере на поставку программного обеспечения победила латвийская компания, очень хорошее оборудование поставил Китай.





МВД планирует в 2021 году выдать до 800 тысяч ID-карточек и 300 тысяч биометрических паспортов.