В Волковыске едва не задержали Игоря Ворошкевича из "Крамы"
Игорь Ворошкевича едва не задержали на курсах "Мова нанова" в Волковыске, пишет телеграм-канал @by_culture. Их завезли в местное РОВД.
Игорь Ворошкевич / Еврорадио
Сперва сообщалось, будто задержали и музыканта Игоря Ворошкевича из группы "Крама", выступавшей на курсах. Однако Еврорадио поговорило с музыкантом и узнало, что он как раз перед налётом силовиков покинул помещение. Зато там осталась его гитара.
20:51 22/03/2021
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