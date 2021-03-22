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В Волковыске едва не задержали Игоря Ворошкевича из "Крамы"

Игорь Ворошкевича едва не задержали на курсах "Мова нанова" в Волковыске, пишет телеграм-канал @by_culture. Их завезли в местное РОВД.


Игорь Ворошкевич / Еврорадио​

Сперва сообщалось, будто задержали и музыканта Игоря Ворошкевича из группы "Крама", выступавшей на курсах. Однако Еврорадио поговорило с музыкантом и узнало, что он как раз перед налётом силовиков покинул помещение. Зато там осталась его гитара.
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