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«Человек года-2020» в Могилеве Сергей Пехтерев покинул Беларусь

Один из самых ярких и известных активистов Могилева, человек года-2020 Сергей Пехтерев покинул Беларусь. Об этом сообщил он сам в своем Instagram.


Сергей Пехтерев. Фото: МогилевОнлайн

В сентябре прошлого года Сергей Пехтерев, пишет МогилевОнлайн, оказывавший помощь задержанным на акциях протеста и их родным, отбыл 14 суток за «нарушение законодательства о массовых мероприятиях». С тех пор его неоднократно, как он сам выражается, «дергали люди в погонах», «работать, зарабатывать и платить налоги в Беларуси стало невозможно».

В последний раз Сергея Пехтерева доставили на беседу в РОВД 17 марта, тогда же у него конфисковали автомобиль, рабочий компьютер и мобильный телефон — предлогом послужила бело-красно-белая наклейка на авто.
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