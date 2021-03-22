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Брестчане откликнулись на просьбу о помощи и на время суда приютят у себя родных пинчан, которых будут судить в Бресте

Чтобы найти необходимое количество мест для гостей из Пинска, понадобилось четыре часа.


Фото: Олег Полищук. Источник фото

Днем 21 марта правозащитники обратились к жителям Бреста с просьбой приютить пинчан, пишет «БГ», которые приедут на суд к родственникам по уголовному делу о массовых беспорядках в августе прошлого года – рассмотрение дела в областном центре начнется 23 марта.

«Подсудимых 14 человек, 13 из них заранее привезли в брестское СИЗО. У каждого обвиняемого есть родные, которые их месяцами не видели и хотят на суде хотя бы раз-другой увидеться. Некоторым нужно место пожить в Бресте с 23 марта по 9 апреля. Другим — остановиться всего на день-два», – написали правозащитники и попросили тех, кто хочет помочь, заполнить гугл-форму.

А уже через четыре часа прием заявок был остановлен: за это время на призыв разместить у себя 18 человек откликнулись девять добровольцев, предлагающих диван или комнату у себя и даже оплатить съемную квартиру.

Стоит отметить, что через несколько часов после стопа и в телеграм-чат «БГ» пришло предложение помощи – мы передали контакты этого человека правозащитникам.

Как уже сообщалось, во время акций протеста в Пинске 9-10 августа общая сумма причиненного имущественного вреда от действий протестующих превысила 23 тысячи рублей. Действия задержанных квалифицированы по ч. 2 ст. 293 УК (участие в массовых беспорядках, выразившееся в непосредственном совершении насилия над личностью, погромов, уничтожении имущества).
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