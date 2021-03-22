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Читатель: «Поставил 4836 рублей, выиграл 5025, налоговая требует подоходный не с разницы, а со всей суммы»

Житель Молодечно более десяти лет делал ставки на спорт и даже немного выигрывал на них. Но в марте этого года узнал, что должен заплатить подоходный налог, который гораздо больше самого выигрыша.


В редакцию Onliner.by обратился житель Молодечно Илья, который 9 марта нашел в почтовом ящике уведомление с требованием явиться в налоговую и заплатить налог за доход из-за границы, который получал последние три года. Парень даже не сразу понял, как успел поработать за границей и не заметить этого. Оказалось, виной всему ставки на спорт в российской компании.

Ставки я делаю более десяти лет, в прошлом играл в футбол. Ставлю на все виды спорта подряд, и не для того, чтобы заработать, а из чистого интереса. Раньше меня никто не трогал, а сейчас вот нашли в базе данных людей, которые получили доход из-за границы и не уплатили налог. Я спросил, как получилось, что мои доходы "не видели" с 2017 года, но вразумительного ответа не получил, — жалуется он.

Чтобы показать налоговой, сколько потратил на ставки, Илья распечатал свои доходы и расходы за три года. Вышло 67 страниц

Мужчина возмущен тем, что формула, по которой налоговая считает доход, очень хитрая. Илья распечатал 67 страниц отчета, где были указаны все его доходы и расходы за последние три года, и предъявил в налоговую, чтобы показать, что куда меньше заработал на ставках, чем с него спрашивают. Должного эффекта это не возымело.

К примеру, в 2020 году я поставил 4836 рублей, а заработал 5025 рублей. Выходит, за год я получил 189 рублей прибыли, а налог теперь должен заплатить 653 рубля (13% от 5025 рублей). В 2018 году я вообще ушел в минус на ставках, а налог все равно плати. Еще и пеню за три года насчитали 153 рубля. Это несправедливо! — говорит Илья. — Ну сами посудите: почему налоговая не учитывает, сколько ты поставил? Выходит, закон работает в одну сторону — никого не интересует, какие средства ты вносишь, они считают только то, что ты выводишь. Инспектор сказала, что понимает мое негодование и я не один такой, но в законе прописаны именно такие правила, и ничего не поделаешь.

Илья говорит, что больше играть в иностранных букмекерских конторах не намерен и другим не советует: если вы что-то и выиграете, налоги с лихвой все это съедят.
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