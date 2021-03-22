Антропологи изучили, чем болели древние белорусы

Фото из личного архива Дарьи Грицкевич









То есть люди были древние, а болезни - современные.





Белорусские ученые начали проводить исследования того, чем болели древние белорусы, и пришли к выводу, что медицина того времени была способна оказать человеку определенную помощь, пишет sputnik.by.





«По найденным останкам можно определить заболевания, которыми страдали люди в древности, – это возрастные изменения позвоночника, суставов, заболевания зубочелюстной системы – кариес, абсцесс челюсти, травмы, также можно увидеть посттравматические изменения«, – рассказала Sputnik аспирант отдела антропологии Института истории НАН Беларуси Дарья Грицкевич.





По ее словам, в настоящее время она работает над диссертацией, посвященной теме болезней древнего населения белорусского Подвинья в XIV-XVIII веках.





Ученая пояснила: исследования останков древних людей, живших на территории современной Беларуси, показали, что заболевания зависели от многих факторов, в том числе и от рациона питания и от физической активности.





«Мне с научной точки зрения сложно судить, какие операции могли делать древние люди. Но я могу с большой долей уверенности сказать, что какую-то первую медицинскую помощь они оказывали. Есть прецеденты заживления очень серьезных травм, были случаи, когда мы находили черепа, где была травма с отрывом части кости. Потом эта пластина была возвращена назад и прекрасно зажила. Но след деформации остался, и мы, современные ученые, можем это ясно наблюдать«, – сказала собеседник агентства.





При этом она сообщила, что самые распространенные травмы в древности, которые можно установить по найденным останкам, – это переломы конечностей и ключиц.





В качестве примера того, как ученые могут визуально определить по костным останкам, чем болел древний человек, аспирант Грицкевич продемонстрировала череп «древнего шахтера». Это самый древний череп, который был найден на территории Беларуси, ему около 3,5 тысячи лет.





«На первый взгляд можно сказать, что у него были проблемы с зубами. Они были настолько серьезными, что могли привести к хроническому синуситу«, – сказала ученый.





По ее словам, изменения надбровных дуг говорят о том, что у человека могло развиться инфицирование лобных пазух, так называемый фронтит. «Кроме этого, можно сделать вывод, что воспаление надкостницы могло произойти в результате того, что человек расчесывал места скопления насекомых на лбу, и была занесена инфекция», – сказала ученая.