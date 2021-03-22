Медики ряда минских больниц создали отраслевой профсоюз «Панацея»
Учредителями отраслевой профсоюзной организации работников здравоохранения «Панацея» стали сотрудники РНПЦ ДОГИ, РНПЦ ОМР им. Александрова, МНПЦ ХТ и Г, 3 ГКБ им. Клумова и другие.
Своей задачей «Панацея» ставит защиту прав и интересов сотрудников здравоохранения, объединение медицинского сообщества, обсуждение медицинской реформы, пишет Thinktanks.by, а также расширение возможностей международного сотрудничества для работников здравоохранения, сообщает пресс-служба Свободного профсоюза Белорусского.
«Панацея» приглашает заинтересованные коллективы всех медицинских учреждений по всей Беларуси присоединиться к их организации для отстаивания общих интересов.
Источник: Виктор Беляев
18:47 22/03/2021
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