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Медики ряда минских больниц создали отраслевой профсоюз «Панацея»

Учредителями отраслевой профсоюзной организации работников здравоохранения «Панацея» стали сотрудники РНПЦ ДОГИ, РНПЦ ОМР им. Александрова, МНПЦ ХТ и Г, 3 ГКБ им. Клумова и другие.


Своей задачей «Панацея» ставит защиту прав и интересов сотрудников здравоохранения, объединение медицинского сообщества, обсуждение медицинской реформы, пишет Thinktanks.by, а также расширение возможностей международного сотрудничества для работников здравоохранения, сообщает пресс-служба Свободного профсоюза Белорусского. 

«Панацея» приглашает заинтересованные коллективы всех медицинских учреждений по всей Беларуси присоединиться к их организации для отстаивания общих интересов.
Источник: Виктор Беляев
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