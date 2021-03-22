Медики ряда минских больниц создали отраслевой профсоюз «Панацея»





Своей задачей «Панацея» ставит защиту прав и интересов сотрудников здравоохранения, объединение медицинского сообщества, обсуждение медицинской реформы, пишет Thinktanks.by, а также расширение возможностей международного сотрудничества для работников здравоохранения, сообщает пресс-служба Свободного профсоюза Белорусского.





«Панацея» приглашает заинтересованные коллективы всех медицинских учреждений по всей Беларуси присоединиться к их организации для отстаивания общих интересов.



