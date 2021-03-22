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ГАИ начала рассылать "письма счастья" за непройденный техосмотр

В Беларуси камеры автоматической фотофиксации будут «снимать» не только нарушителей скоростного режима, но и авто без техосмотра.

Об этом говорилось и ранее, а с 1 марта в силу вступил новый КоАП, в котором была прописана возможность рассылки «писем счастья» за непройденный техосмотр. «Комсомолка» проверяя это выяснила, что на начало марта техническая часть еще была не готова.

Однако в понедельник, 22 марта, пресс-служба МВД сообщила в официальном телеграм-канале, что ГАИ Беларуси начала рассылку «писем счастья» за отсутствие техосмотра.

В МВД напомнили, что отправлять «письма счастья за ТО» нарушителям могут в соответствии с новым КоАП.

- Помимо фотофиксации превышения скорости и правил остановки (стоянки) организовано привлечение к ответственности за управление без техосмотра, - прокомментировали в пресс-службе.

Напомним, законно это можно было осуществлять еще с 1 марта, из-за чего произошел небывалый ажиотаж на станциях диагностики и Белтехосмотра. 

Но с первого дня весны все же норма не заработала в полной мере, так как ГАИ и иным службам требовалась еще некоторое время для налаживания работы системы. Но, похоже, по официальной информации МВД, процесс все-таки завершен.

- Камеры фиксируют факт участия транспортного средства в дорожном движении, распознают регистрационный знак и сверяют его с базой данных «Белтехосмотра» на наличие разрешения на допуск к участию в дорожном движении. При отсутствии разрешения в отношении собственника выносится соответствующее постановление, - заявили в пресс-службе.

Если это будет первая фиксация нарушения, то владельца освободят от административной ответственности и вынесут предупреждение. В другой раз штраф составит 0,5 базовый величины. К ответственности смогут привлекать не только физических, но юрлиц.

- В соответствии с положениями нового КоАП, если камеры зафиксируют несколько таких нарушений в течение суток (Прим.: с 00:00 до 23:59 часов), собственник транспортного средства будет привлечен к административной ответственности только один раз, - уточнил Николай Круковский, начальник отдела обеспечения функционирования систем автофиксации правонарушений МВД.

Несогласные владельцы авто смогут обжаловать «письма счастья» в подразделениях ГАИ по месту жительства в течение месяца.
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