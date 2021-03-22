Об этом говорилось и ранее, а с 1 марта в силу вступил новый КоАП, в котором была прописана возможность рассылки «писем счастья» за непройденный техосмотр. « Комсомолка » проверяя это выяснила, что на начало марта техническая часть еще была не готова.





Однако в понедельник, 22 марта, пресс-служба МВД сообщила в официальном телеграм-канале, что ГАИ Беларуси начала рассылку «писем счастья» за отсутствие техосмотра.





В МВД напомнили, что отправлять «письма счастья за ТО» нарушителям могут в соответствии с новым КоАП.





- Помимо фотофиксации превышения скорости и правил остановки (стоянки) организовано привлечение к ответственности за управление без техосмотра, - прокомментировали в пресс-службе.





Напомним, законно это можно было осуществлять еще с 1 марта, из-за чего произошел небывалый ажиотаж на станциях диагностики и Белтехосмотра.





Но с первого дня весны все же норма не заработала в полной мере, так как ГАИ и иным службам требовалась еще некоторое время для налаживания работы системы. Но, похоже, по официальной информации МВД, процесс все-таки завершен.





- Камеры фиксируют факт участия транспортного средства в дорожном движении, распознают регистрационный знак и сверяют его с базой данных «Белтехосмотра» на наличие разрешения на допуск к участию в дорожном движении. При отсутствии разрешения в отношении собственника выносится соответствующее постановление, - заявили в пресс-службе.





Если это будет первая фиксация нарушения, то владельца освободят от административной ответственности и вынесут предупреждение. В другой раз штраф составит 0,5 базовый величины. К ответственности смогут привлекать не только физических, но юрлиц.





- В соответствии с положениями нового КоАП, если камеры зафиксируют несколько таких нарушений в течение суток (Прим.: с 00:00 до 23:59 часов), собственник транспортного средства будет привлечен к административной ответственности только один раз, - уточнил Николай Круковский, начальник отдела обеспечения функционирования систем автофиксации правонарушений МВД.





Несогласные владельцы авто смогут обжаловать «письма счастья» в подразделениях ГАИ по месту жительства в течение месяца.