материале приводится история жителя Минска, который рассказал, что подвергся сексуальному насилию за отказ сообщить пароль от своего телефона, пишет kyky.org





«Минчанин Андрей рассказал, что его изнасиловали дубинкой, пытаясь заставить разблокировать телефон, — пишет CNN. — Силовики хотели узнать личности знакомых ему протестующих, объяснил он, попросив, чтобы некоторые детали пережитого им опыта и его настоящее имя не были раскрыты из соображений безопасности.





Андрей говорит, что отказался назвать пароль от телефона и был избит: «Они ударили меня снова. Вероятно, я получил черепно-мозговую травму, поскольку я начал чувствовать сильное головокружение. Мне вообще было трудно двигаться».





Затем милиционер пригрозил использовать дубинку, попросил у коллег презерватив и взял нож: «Этим ножом он разрезал мое нижнее белье и опять попросил дать пароль. Я вновь отказался, и тогда он сделал то, что сделал».





Кроме того, телеканал обнародовал кадры с регистраторов силовиков, снятые 13 сентября 2020 года.





Эти жуткие видео CNN получил от активистов инициативы By_Pol.







