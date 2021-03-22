



На рассмотрение в суд направлено уголовное дело в отношении 30-летней горожанки, которую обвиняют в убийстве мужа, рассказали агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Октябрьского района.





Отношения между супругами на протяжении нескольких лет были очень натянутыми. Брак они не расторгали лишь потому, что стояли на очереди на строительство жилья как многодетная семья — воспитывали троих несовершеннолетних детей, младшему из которых всего четыре года.





В тот злополучный день, 31 декабря 2020 г., муж с женой снова поругались. Глава семейства отправился отмечать наступление праздника к приятелям, жившим с ними в одном подъезде, а к его благоверной зашел сосед, с которым они немного выпили, после чего тот ушел.





Женщина заказала пиццу и еду из ресторана быстрого питания. Новый год семейная пара все же решила отмечать вместе, пригласив к себе в гости знакомого, который был бездомным и часто ночевал в их парадной.





Очередная ссора между супругами вспыхнула из-за куска пиццы, который мужчина намеривался съесть еще до начала застолья. Словесная перепалка со взаимными оскорблениями переросла в потасовку: разгоряченный спиртным муж дал благоверной пощечину, а та в ответ со всей силы его толкнула.





Гость неоднократно пытался их успокоить, но безуспешно. В какой-то момент женщина схватила на кухне хозяйственный нож и с криком: «На!» ударила супруга в грудную клетку.





Осознав, что натворила, она стала биться в истерике, просить у мужа прощения. На крик из комнаты выглянули испуганные дети, пришли соседи. К сожалению, спасти мужчину медикам не удалось: ранение оказалось смертельным — прямо в сердце.





— Обвиняемая ранее к уголовной ответственности не привлекалась, работала продавцом в частной компании, — рассказал заместитель прокурора Октябрьского района Евгений Матюшенко. — В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК Республики Беларусь («Убийство»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.