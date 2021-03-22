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Бывший "культурный" министр стал ректором

Экс-министр культуры 47-летний Юрий Бондарь стал ректором Республиканского института высшей школы, сообщает пресс-служба Минобразования.

РИВШ — это учреждение, играющее важную роль в организации высшего образования в нашей стране. 22 марта министр образования Игорь Карпенко представил Бондаря коллективу учреждения.

Бондарь был министром в 2017-2020 годах, а до того работал ректором Университета культуры.

Бывший ректор Республиканского института высшей школы Виктор Гайсёнок остается работать, но не сообщается, на какой должности.
Источник: euroradio.fm
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