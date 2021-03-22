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Сотрудниц музея в Новогрудке увольняют за гражданскую позицию

За свою гражданскую позицию без работы остались две сотрудницы Новогрудского историко-краеведческого музея. С Галиной Кавальчук и Тамарой Вершицкой не продлили контракты.

Как сообщает "Белсат", Галина Ковальчук уволена из Новогрудского историко-краеведческого музея. Сегодня она дорабатывает последний день в должности старшего научного сотрудника музея.

Причина увольнения – общественная позиция и проведение по воскресеньям экскурсий для жителей Новогрудка, среди которых были люди, наказанные судом по ст. 23.34 КоАП.

Галина Ковальчук работала в музее почти 22 года. Новейшая музейная история Новогрудка связана именно с ней. В 2019 году Галина Ковальчук была признана властями района «лучшим музейным работником». В феврале 2021 года ей объявили о не продлении контракта.

Из музея уволена также научный сотрудник Тамара Вершицкая. Она, в частности, создавала в Новогрудке музей еврейского сопротивления и занесена в Книгу почета Новогрудского района. Она официально простится с музеем 2 апреля 2021 года.

1 января 2021 года с должности директора Дома-музея Адама Мицкевича в Новогрудке был снят Николай Гайба, который руководил Домом-музеем более 20 лет.

В марте жители Новогрудка начали сбор подписей за возвращение уволенных Галины Ковальчук и Тамары Вершицкой на работу в музей. Петицию планируют направить в Министерство культуры. Подписанты отмечают, что увольнение опытных музейных работников парализует научную работу музея в Новогрудке.
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