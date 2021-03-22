Сотрудниц музея в Новогрудке увольняют за гражданскую позицию

Как сообщает " Белсат ", Галина Ковальчук уволена из Новогрудского историко-краеведческого музея. Сегодня она дорабатывает последний день в должности старшего научного сотрудника музея.





Причина увольнения – общественная позиция и проведение по воскресеньям экскурсий для жителей Новогрудка, среди которых были люди, наказанные судом по ст. 23.34 КоАП.





Галина Ковальчук работала в музее почти 22 года. Новейшая музейная история Новогрудка связана именно с ней. В 2019 году Галина Ковальчук была признана властями района «лучшим музейным работником». В феврале 2021 года ей объявили о не продлении контракта.





Из музея уволена также научный сотрудник Тамара Вершицкая. Она, в частности, создавала в Новогрудке музей еврейского сопротивления и занесена в Книгу почета Новогрудского района. Она официально простится с музеем 2 апреля 2021 года.





1 января 2021 года с должности директора Дома-музея Адама Мицкевича в Новогрудке был снят Николай Гайба, который руководил Домом-музеем более 20 лет.





В марте жители Новогрудка начали сбор подписей за возвращение уволенных Галины Ковальчук и Тамары Вершицкой на работу в музей. Петицию планируют направить в Министерство культуры. Подписанты отмечают, что увольнение опытных музейных работников парализует научную работу музея в Новогрудке.