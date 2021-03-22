В прошлом году мир стал более несчастен - белорусы нет





Тогда это был рекорд: страна в рейтинге счастья поднялась сразу на 6 пунктов — с 81-го на 75 место. Ранее шесть лет подряд она только теряла позиции и опустилась с 59-го места на 81-е.





Самой счастливой четвертый год подряд стала Финляндия. В первой пятерке также Дания, Швейцария, Исландия, Нидерланды.





Наши ближайшие соседи расположились в основном гораздо выше: Литва на 38-м месте, Польша на 44-м, Латвия на 51-м. На позицию ниже белорусов — россияне (76-е место), Украинцы оказались только на 110-м месте.





Самым несчастным стал Афганистан (149-ый), за которым следуют Лесото, Ботсвана, Руанда и Зимбабве.





При этом, как отмечают исследователи, мир в целом стал более несчастлив: индекс счастья упал с 48 процентных пунктов до 40. В трети стран значительно возрос уровень негативных эмоций, что специалисты связывают с последствиями пандемии.





Рейтинг стран мира по уровню счастья (World Happiness Report) — это международный исследовательский проект, который измеряет показатель счастья населения в странах мира.





При составлении рейтинга учитываются такие показатели благополучия, как уровень ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, наличие гражданских свобод, чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, стабильность семей, гарантии занятости, уровень коррупции, а также косвенные показатели состояния общества, такие как уровень доверия, великодушие и щедрость.