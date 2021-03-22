+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В прошлом году мир стал более несчастен - белорусы нет

В ежегодном рейтинге World Happiness Report — 2021 Беларусь заняла 75-е место, как и годом ранее.


Тогда это был рекорд: страна в рейтинге счастья поднялась сразу на 6 пунктов — с 81-го на 75 место. Ранее шесть лет подряд она только теряла позиции и опустилась с 59-го места на 81-е.

Самой счастливой четвертый год подряд стала Финляндия. В первой пятерке также Дания, Швейцария, Исландия, Нидерланды.

Наши ближайшие соседи расположились в основном гораздо выше: Литва на 38-м месте, Польша на 44-м, Латвия на 51-м. На позицию ниже белорусов — россияне (76-е место), Украинцы оказались только на 110-м месте.

Самым несчастным стал Афганистан (149-ый), за которым следуют Лесото, Ботсвана, Руанда и Зимбабве.

При этом, как отмечают исследователи, мир в целом стал более несчастлив: индекс счастья упал с 48 процентных пунктов до 40. В трети стран значительно возрос уровень негативных эмоций, что специалисты связывают с последствиями пандемии.

Рейтинг стран мира по уровню счастья (World Happiness Report) — это международный исследовательский проект, который измеряет показатель счастья населения в странах мира. 

При составлении рейтинга учитываются такие показатели благополучия, как уровень ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, наличие гражданских свобод, чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, стабильность семей, гарантии занятости, уровень коррупции, а также косвенные показатели состояния общества, такие как уровень доверия, великодушие и щедрость.
Источник:
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]