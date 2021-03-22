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«Крион» заминирован? Идет проверка

Сообщение о минировании столичного предприятия проверяется милицией. Проводится эвакуация

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщение о минировании поступило в понедельник около 6.00 утра на электронную почту предприятия.

— На место выбыли сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности, работает саперно-пиротехническая группа. Проводится эвакуация, — сообщили в столичной милиции.

Также отмечается, ведомство приносит извинения за неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности.
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