«Крион» заминирован? Идет проверка





Сообщение о минировании поступило в понедельник около 6.00 утра на электронную почту предприятия.





— На место выбыли сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности, работает саперно-пиротехническая группа. Проводится эвакуация, — сообщили в столичной милиции.





Также отмечается, ведомство приносит извинения за неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности.







