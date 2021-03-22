Анастасия Петрович и ее молодой человек Максим Зафранский - студенты Белорусского государственного экономического университета и организаторы стачкома БГЭУ - были вынуждены бежать из Беларуси в соседнюю Украину из-за опасений оказаться за решеткой. 12 ноября сотрудники КГБ пришли с обысками к студентам-активистам, которые участвовали в демонстрациях против фальсификаций на выборах президента и общенациональной забастовке. Учащихся начали задерживать. Настя и Максим за 20 минут собрали вещи, сели в автобус и уехали в Киев. На границе Беларуси с Украиной они провели по их подсчетам около пяти часов: пограничники решили провести дополнительный обыск. У Максима в сумке нашли листовки, которые он когда-то там спрятал, и отправили на экспертизу на предмет экстремизма. Выезд из Беларуси молодым людям не закрыли. До этого они даже не планировали покидать страну.



Две недели в СИЗО и отчисление из университета





"Нашей первой мыслью было - нужно спастись! Не было идей, к кому мы можем поехать и куда обратиться", - рассказывает Анастасия Петрович, - "Мы приехали в Киев на Крещатик, сели в McDonald’s, поскольку там был интернет, и я начала писать своим знакомым в Украине. Сначала нам помог один человек, потом мы нашли владельца отеля в Киеве, который разрешил нам пожить у него месяц бесплатно."





В день отъезда Максима Зафранского, старосту курса, отчислили из БГЭУ, хотя он хорошо учился и был активным студентом. Формальным поводом для отчисления стали два выговора: один за акцию, в ходе которой он сидел на ступеньках вуза в знак солидарности с протестом пенсионеров, а второй - за то, что он пропустил 15 дней в университете, пока был арестован за участие в той акции. В конце октября он 6 часов он провел в карцере, еще сутки на Окрестина, а все остальное время в Жодино. В милицию, по словам Максима, его сдала администрация родного университета. Они и так относились к студентам насторожено: его факультет на одном из собраний назвали "раковой опухолью" из-за того, что учащиеся активно выражали гражданскую позицию. Администрация БГЭУ обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить студентов и привлечь их к административной ответственности за акцию на ступеньках ВУЗа. (Документ имеется в распоряжении DW).





Допросы в КГБ по делу о массовых беспорядках





Молодой человек подчеркивает, что действия университета нарушали правила, поскольку за одно дело нельзя дать два выговора, но в его случае этот пункт проигнорировали. Кроме того, его лишили стипендии за часы пропусков. Отчислили Максима не сразу, а в тот день, когда он принес в университет постановление суда. Со щили ему об этом весьма символично: в день рождения родного факультета. "Я понимал, что так скорее всего и будет, поэтому ничего не говорил, не сопротивлялся, а просто ушел", - добавляет Максим.





Сотрудники КГБ и правоохранительных органов допрашивали Максима и Анастасию в октябре, задолго до их отъезда. Тогда они проходили свидетелями по делу о массовых беспорядках. По словам Анастасии, на допрос ее увезли на выходе из квартиры. Зачем это было нужно КГБ, молодые люди не понимают: у спецслужб были все имена и необходимая информация. Они знали даже как менялись названия в закрытых чатах студентов и ники в "Телеграме", рассказывают ребята. По мнению Анастасии, эти допросы были проверкой на лояльность и попыткой привлечь их для дачи показаний на суде против других студентов. Максим связывает это с попыткой спецслужб запугать протестующих.





"Мне говорили, что как в 2010 году всех подавили, так и сейчас всех подавят, потому что нас мало. И мне кажется, это было рассчитано именно на подавление: узнать как можно больше людей, чтобы совершить, например, в один момент облаву, как уже было со студентами, журналистами. И чтобы, может, кто-то уехал, как мы".





Молодые люди были не единственными, кто покинул Беларусь под давлением КГБ. Практически весь стачком БГЭУ уехал из страны, а с ними и учащиеся других ВУЗов, которые опасались за свою свободу. Сейчас они ведут свой телеграм-канал удаленно и поддерживают тех, кто остался в Минске.





По данным Студенческой инициативной группы, c сентября 2020 года на протестах в Беларуси задержали 415 учащихся вузов, отчислили 135 человек, а в отношении 27 были заведены уголовные дела. Ситуация ухудшилась после того, как 27 октября Александр Лукашенко заявил, что тех, кто поддерживает общенациональную забастовку, следует уволить или отчислить. "Пожалуйста, отправьте их - кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза", - заявил Лукашенко.





Аресты студентов в "черный четверг"

Настоящим черным днем для студентов стало 12 ноября, когда к девяти учащимся пяти минских ВУЗов и одному преподавателю пришли с обысками представители КГБ. Им предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 "Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок". Максимальное наказание по этой статье - три года лишения свободы. Вот уже четыре месяца молодые люди находятся в СИЗО. Шестеро задержанных - активисты Ассоциации белорусских студентов (Задзіночанне беларускіх студэнтаў, ЗБС - Ред.): Ксения Сыромолот, студентка факультета философии и социальных наук БГУ, пресс-секретарь ЗБС и волонтерка Правозащитного центра "Весна", студенты БГУ Егор Канецкий и Татьяна Екельчик, студентки педагогического университета Яна Оробейка и Кася Будько. Кроме того, была задержана выпускница медуниверситета Алана Гебремариам. В 2019 году она была кандидатом в депутаты парламента, а после начала протестов в 2020 году присоединилась к Координационному совету и стала представителем Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов.





Спустя две недели, 26 ноября, сотрудники КГБ задержали Татьяну Екельчик, студентку мехмата БГУ. Ей предъявили обвинение по ст. 342 УК. Всего обвиняемыми по делу проходят 12 человек. В Следственном комитете Беларуси утверждают, что организация протестных акций обсуждалась со Светланой Тихановской, а протесты срывали образовательный процесс, поскольку студенты блокировали коридоры в вузах, кричали, свистели и скандировали лозунги.





Так, студенту третьего курса БГУиР Артему Винокурову дали три года ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа за призывы к забастовке и срыв учебного процесса в вузе на 10 минут. С момента задержания 27 октября он находился в жодинском СИЗО. По данным МВД, 26 октября он и другие студенты вошли в аудиторию, где проходило занятие, и начали призывать к забастовке. Это попало на видео.





Из-за показательных арестов и судов сегодня многие студенты боятся выступать открыто. Самые активные выходят на короткие уличные марши, распространяют наклейки и листовки в университетах. Пикеты в поддержку политзаключенных превратились в фотогалерею онлайн: студенты держат в руках плакаты, которыми закрывают лица и распространяют это в студенческих телеграмм-каналах. Отчисленные, но не уехавшие из Беларуси, борются за свое право дальше учиться в вузах.





"Я хотел бы видеть страну, в которой не унижают свой собственный народ"

Анастасия и Максим живут в Киеве и планируют продолжать обучение. Сейчас ребята пытаются снова поступить в университет, найти подработку. Сегодня у них есть юрист, который советует, как лучше оформить вид на жительство, а некоторые организации предлагают работать волонтерами. Нашлись фонды, которые помогают деньгами. Молодые люди выступают за то, чтобы гражданское общество, по их словам, развивалось, а не деградировало, потому что власть не дает жителям Беларуси себя проявить. Они надеются, что в их родной стране студенты снова смогут проводить демонстрации.





"Я бы хотел видеть страну, в которой не унижают свой собственный народ, не бьют его просто так, а реально слушают и не подавляют инициативы", - рассказывает Максим. "Хотелось бы, чтобы не было больше тенденции, мол, "Россия, дай денег, пожалуйста", но чтобы мы сами пытались заботиться о своей экономике, не надеясь на помощь старшего брата", - добавляет Анастасия.