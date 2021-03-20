+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Через "Европочту" рассылались сообщения о "Голосе": компания заявила о взломе

Компания "Европочта", через сервис которой 20 марта рассылались сообщения о голосовании в системе "Голос", заявила о взломе.

Сообщения о "Голосе" от "Европочты" / Еврорадио

"Уважаемые клиенты! Информируем вас, что сегодня, 20 марта, был взломан сервис по отправке сообщений "Европочты". Произошла несанкционированная отправка сообщений. Приносим вам извинения за доставленные неудобства", — говорится в сообщении на сайте компании.

"Европочта" занимается доставкой посылок по Беларуси. Компания относится к ЗАО "Интернет-магазин Евроопт", поэтому рассылка сообщений о голосовании, которое инициировал штаб Светланы Тихановской, удивило многих пользователей.

Пропагандистские телеграм-каналы уже успели обвинить во взломе белорусскую оппозицию, пишет euroradio.fm
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]