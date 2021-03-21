







Жители деревни Раздзяловичи Ганцевичского района Брестской области считают, что у них вспышка коронавируса. Об этом они рассказали нашим корреспондентам. По их лосвам, за два месяца похоронили шесть человек, которые болели «короной».





– За эти два месяца умерли: Светкин старший от вируса, Примаков старший от вируса, Лёник от вируса, Надя Коротеева от вируса, Катя от вируса, Свирид от вируса. Хоронят кого как, но в основном в закрытом гробу, – сказала продавец магазина «Дабрабыт» Татьяна Васильевна Липницкая.





Она рассказала об одной из последних жертв ковида. Это бывший учитель музыки – Леонид Кононович. Его похоронили в закрытом гробу ещё 11 марта. Он всего пару лет был на пенсии.





Как рассказала продавец, примерно за две недели до смерти Леонида Кононовича увезли в Барановичи. Напомним, именно туда сейчас отправляют заболевших коронавирусом, нуждающихся в госпитализации. В Ганцевичской районной больнице ковидные больные больше не лежат.





– Уезжая в Барановичи, Леонид Кононович говорил, что больше не вернётся, – рассказывала сельчанка Татьяна Минько. – Перед смертью он звонил многим односельчанам и просил у них прощения (у православных 14 марта – «прощёное воскресенье», –прим. Ред.).





У Леонида Васильевича остались жена и двое взрослых детей: дочь Марина живёт в Минске, а сын Давид – инвалид. В семье был ещё старший сын Олег, тоже инвалид ДЦП, который умер несколько лет назад.





Отметим, что рост заболеваемости коронавирусом отмечается в нескольких районах Брестской области. Например, главный врач Столинского района Виктор Мойсюк заявил, что наблюдается тенденция к росту коронавирусной инфекциии.





При этом в самой Беларуси очень неоднозначная статистика по коронавирусу – графики получаются зигзагами. По сравнению с серединой марта сейчас действительно отмечается рост числа новых случаев инфицирования.