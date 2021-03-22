В ВОЗ связали появление коронавируса с новой причиной









По данным агентства, на новой неделе ожидается публикация доклада, над которым также работали эксперты организации, участвовавшие в экспедиции в китайский Ухань. Однако подготовленные документы могут быть "будут далеко не окончательными" в своих выводах.





Согласно материалам ВОЗ, на появление COVID-19 могла повлиять торговля животными в Китае. Специалисты якобы приводят версию о сходствах коронавируса с вирусом, вызывающим тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС). Первоначальным его носителем были летучие мыши, а посредником между человеком стали небольшие млекопитающие.





"Ключевой вывод на данном этапе работы, которая, конечно, еще не завершена, состоит в том, что тот же путь, каким возник ТОРС, существовал и для нового коронавируса", - отмечает британский зоолог Питер Дасзака, который посещал Ухань под руководством ВОЗ.