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В ВОЗ связали появление коронавируса с новой причиной

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали новую причину, с которой может быть связано появление коронавируса нового типа. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на Bloomberg.



По данным агентства, на новой неделе ожидается публикация доклада, над которым также работали эксперты организации, участвовавшие в экспедиции в китайский Ухань. Однако подготовленные документы могут быть "будут далеко не окончательными" в своих выводах.

Согласно материалам ВОЗ, на появление COVID-19 могла повлиять торговля животными в Китае. Специалисты якобы приводят версию о сходствах коронавируса с вирусом, вызывающим тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС). Первоначальным его носителем были летучие мыши, а посредником между человеком стали небольшие млекопитающие.

"Ключевой вывод на данном этапе работы, которая, конечно, еще не завершена, состоит в том, что тот же путь, каким возник ТОРС, существовал и для нового коронавируса", - отмечает британский зоолог Питер Дасзака, который посещал Ухань под руководством ВОЗ.
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