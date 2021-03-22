Черногория: границы из-за коронавируса не закроют
Власти Черногории не планируют закрывать границы и активно готовятся к туристическому сезону.
Об этом заявила госсекретарь по туризму министерства экономического развития страны Ивана Джурович, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на ТАСС.
— Процесс вакцинации усиливается, и у нас нет причин думать о закрытии границ, — отметила И. Джурович, добавив, что власти уверены в дальнейшем улучшении эпидситуации.
Президент Черногории Мило Джуканович 2 марта выступил с инициативной немедленно закрыть границы страны из-за COVID-19. Также он призвал ускорить вакцинацию населения. Однако правительство инициативу не поддержало. 10 марта газета Pobjeda сообщила, что глава МИД Черногории Джордже Радулович направил письма странам — членам Евросоюза с запросом помощи от НАТО и ЕС ввиду тяжелого положения системы здравоохранения в условиях распространения коронавируса.
08:34 22/03/2021
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