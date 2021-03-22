Мир ждет глобальный дефицит воды
В свете нынешнего санитарного кризиса проблема обеспечения жителей Земли водой для удовлетворения потребностей в гигиене "становится актуальной как никогда".
Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле заявила, что к 2030 году мир столкнется с глобальным дефицитом воды в размере 40%. Об этом в понедельник, 22 марта, пишет ТАСС.
По ее словам, ситуация с нехваткой воды усугубится и за счет других глобальных проблем, в том числе из-за последствий пандемии.
Азуле отметила, что мир прикладывает недостаточно усилий к сохранению водных ресурсов, и сейчас остро стоит вопрос о правильной оценке их стоимости.
«Вода — это наш самый ценный ресурс, «голубое золото», к которому более 2 млрд человек не имеют прямого доступа. Она не только необходима для выживания, но и играет санитарную, социальную и культурную роли в человеческих обществах», — подчеркнула глава организации.
Одре Азуле предложила разработать комплексный подход, который позволит рассматривать различные аспекты водных ресурсов, чтобы определить соответствующие варианты политики.
08:11 22/03/2021
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