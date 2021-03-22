Еврокомиссар заявил, что ЕС не нужна вакцина "Спутник V"

Евросоюз не нуждается в российской вакцине от коронавируса "Спутник V". С таким утверждением выступил в воскресенье в эфире телеканала TF1 еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

"С марта по июнь мы поставим от 300 до 350 млн доз вакцин в Европу. Поскольку Европа - континент, на котором больше всего вакцин (четыре), которые одобрены медицинскими регуляторами, - мы первый континент в плане производства вакцин. Нам абсолютно не нужен "Спутник V". <...>

Что касается "Спутника V", у россиян проблемы с его производством, и если им понадобится помощь, то мы вернемся к этому во втором полугодии, но сейчас приоритет отдан европейцам", - утверждал политик. По его словам, надо массово производить и распределять уже одобренные вакцины, пишет ТАСС.





Бретон добавил, что добиться коллективного иммунитета к коронавирусу в Европе, возможно, получится к 14 июля - французскому национальному празднику.





17 марта Бретон, отвечая на вопрос о возможности использования российского препарата для компенсации дефицита в ЕС, заявил, что в Еврокомиссии не сомневаются в качестве "Спутника V", но ей известно, что у РФ "также есть сложности с производством этой вакцины".

Европейское агентство лекарственных средств 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины "Спутник V".



