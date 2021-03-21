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Суд отказался восстановить студентку ВГМУ, отчисленную за участие в протестах

Суд отказал в удовлетворении иска Полины Нитченко о восстановлении ее студенткой Витебского государственного медицинского университета. На суде стало известно о письме Минобразования под грифом «Для служебного пользования».

Полина Нитченко с плакатом во время одного из протестных маршей в Витебске. Фото Сергея Серебро

Напомним, пишет ННВ,  что студентка была отчислена из университета в то время, когда отбывала административный арест за участие в протестах. Нитченко оставалось сдать всего один экзамен зимней сессии.


В своем иске Полина Нитченко требовала отменить дисциплинарные взыскания от администрации учреждения образования, восстановить ее в университете и компенсировать судебные издержки.

19 марта этот иск в Октябрьском суде Витебска рассмотрела судья Марина Морозова. Она посчитала, что со стороны студентки были нарушения ее обязанностей и администрация ВГМУ имела основания для привлечения ее к дисциплинарной ответственности. В результате суд отказал в удовлетворении иска в полном объеме сообщает правозащитный сайт «Віцебская вясна».

То что выговоры студентке были вынесены с нарушениями суд принимать во внимание не стал. Примечательно, что представитель университета не стал это оспаривать.

Дело в том, что дисциплинарную комиссию провели в то время, когда Нитченко находилась за решеткой и, соответственно, не могла на ней присутствовать и защищаться. Более того, законодательство требует, чтобы о решении комиссии студент был извещен в течение трех дней, что, однако, сделано не было.

Полина Нитченко с плакатом во время одного из протестных маршей в Витебске. Фото Сергея Серебро

Начальник юридического отдела ВГМУ Денис Пузанов на суде рассказал, что имеется письмо от Министерства образования, которое разъясняет, что пребывание учащегося в изоляторе не может считаться уважительной причиной для неявки на экзамен. При этом студентов университета с содержанием этого письма не знакомили, так как оно под грифом «Для служебного пользования».

Полина Нитченко приехала учиться в Витебск из Жодино. Она поступила в ВГМУ в 2019 году, при этом абитуриентка набрала 354 балла — 28 результат из 140 человек, зачисленных лечфак университета на «бюджет».
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