Студентам из 25 стран разрешили вернуться на учебу в Россию
Российское правительство разрешило студентам, аспирантам, ординаторам и слушателям подготовительных факультетов вернуться в Россию для продолжения обучения. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки.
Разрешение распространяется только на студентов из тех стран, пишет Медуза, которые Роспотребнадзор считает странами с безопасной эпидемиологической обстановкой. Сейчас в этом списке 25 государств, он регулярно обновляется.
Не менее чем за 10 дней до прибытия в Россию иностранные студенты должны сообщить дату въезда своему университету. Также они должны сдать два теста на коронавирус: один за 72 часа до приезда в Россию, второй — за 72 часа после.
По данным Минобрнауки, в российских вузах учатся большее 300 тысяч иностранных студентов и примерно треть из них не могут въехать в Россию из-за пандемии и закрытых границ. Для них организовано дистанционное обучение.
Иностранные студенты обращались к российским властям с просьбой разрешить им вернуться к очному обучению.
Россия закрыла границы для иностранцев с марте 2020 года. Позднее авиасообщение с некоторыми странами было восстановлено. Роспотребнадзор уточнял, что студенты из этих стран могут вернуться на учебу в Россию.
18:58 21/03/2021
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