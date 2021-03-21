Студентам из 25 стран разрешили вернуться на учебу в Россию





Разрешение распространяется только на студентов из тех стран, пишет Медуза, которые Роспотребнадзор считает странами с безопасной эпидемиологической обстановкой. Сейчас в этом списке 25 государств, он регулярно обновляется.





Не менее чем за 10 дней до прибытия в Россию иностранные студенты должны сообщить дату въезда своему университету. Также они должны сдать два теста на коронавирус: один за 72 часа до приезда в Россию, второй — за 72 часа после.





По данным Минобрнауки, в российских вузах учатся большее 300 тысяч иностранных студентов и примерно треть из них не могут въехать в Россию из-за пандемии и закрытых границ. Для них организовано дистанционное обучение.





Иностранные студенты обращались к российским властям с просьбой разрешить им вернуться к очному обучению.





Россия закрыла границы для иностранцев с марте 2020 года. Позднее авиасообщение с некоторыми странами было восстановлено. Роспотребнадзор уточнял, что студенты из этих стран могут вернуться на учебу в Россию.