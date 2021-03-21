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Папа Римский осудил мафию, наживающуюся на пандемии

Понтифик традиционно по воскресеньям выступает с обращением к верующим, на этот раз Папа Франциск затронул тему коррупции.

© REUTERS / REMO CASILLI

Мафия наживается на коронавирусе посредством коррупции, заявил Папа Римский Франциск во время обращения к верующим из библиотеки Апостольского дворца в Ватикане, пишет Sputnik. 

В Италии 21 марта - День памяти невинных жертв мафии. В связи с этим понтифик напомнил верующим о "структурах греха" и призвал бороться с преступностью.

"Мафия присутствует в различных частях света и, используя пандемию, обогащается благодаря коррупции... Эти структуры греха, мафиозные структуры, противоположные Евангелию Христа, принимают веру за идолопоклонничество", - отметил Папа Римский.

В связи с пандемией коронавируса и с недомоганием самого понтифика, который в декабре перенес ишиалгию (боли вдоль седалищных нервов), в Ватикане были введены строгие ограничительные меры. Так, местные власти приняли специальный декрет, в котором подчеркивается, что за отказ вакцинироваться от коронавируса без доказанной медицинской причины граждане могут лишиться работы.

Сам же Папа Римский привился от COVID-19 одним из первых в государстве.
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