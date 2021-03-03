



Бассейн с подогревом, большие столовые, разнообразные спортивные площадки, хорошее медицинское отделение — не каждый белорусский санаторий может похвастать такой материально-технической базой, пишет onliner.by.













«Идеальная» тюрьма имеет довольно странную историю: ее строительство было завершено еще в 2013 году, на все про все было потрачено 117 миллионов евро. Однако после того, как строители сдали здание, оно еще пять лет простаивало без дела — эдакая тюрьма-призрак. Неизвестно, сколько бы еще пустовали новые стены, если бы не миграционный кризис 2018-го: отчаянные иммигранты из Африки, сев на хлюпкие лодки, поплыли к берегам Европы. Тут-то и пригодилась Centro Penitenciario Málaga II, ставшая приютом для 572 человек.

















Вообще, проект подобных тюрем экстра-класса возник в Европе еще в 1992 году — умные люди посчитали, что оступившихся надо не унижать и вгонять в еще большую топь, а интегрировать в нормальную жизнь. И как это сделать, если не показать, как именно выглядит эта нормальная жизнь? Однако не все европейцы разделили идею, некоторых возмущало, что «зэки-бездельники» будут жить наравне (а то и классом повыше) с законопослушными гражданами. Другие в принципе протестовали против строительства пенитенциарных учреждений (пусть и таких красивых) вблизи их родных городов. И все же тюрьмы-дворцы строились.













У новой тюрьмы есть своя неофициальная страничка на Facebook — все, кто изображен на фото, выглядят счастливыми. Даже если они стоят на фоне забора с колючей проволокой.









Всего в новом учреждении насчитывается 1008 камер, в которых могут содержаться около 2000 заключенных.