В Минске пьяный водитель спровоцировал аварию с четырьмя автомобилями





Вечером 20 марта водитель Renault Megan подъезжал к перекрестку на проспекте Пушкина со стороны улицы Матусевича. Вместо торможения он врезался в стоявшую на светофоре иномарку Peugeot. От силы удара вторую иномарку отбросило на стоявшие впереди автомобили.





В результате столкновения механические повреждения получили еще два автомобиля - Renault Logan и Opel. Никто из водителей не пострадал, пишет pogovorim.by, а у виновника ДТП в крови нашли 2,65 промилле алкоголя.





По данным УГАИ ГУВД Мингорисполкома (фото), молодой мужчина заснул за рулем, после чего и совершил столкновение с автомобилем на перекрестке. Установление деталей происшествия продолжается.