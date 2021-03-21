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В Минске пьяный водитель спровоцировал аварию с четырьмя автомобилями

В Минске пьяный водитель не справился с управлением и спровоцировал массовое ДТП возле станции метро Пушкинская. 28-летний мужчина стал виновником аварии, в которой пострадали сразу четыре автомобиля.


Вечером 20 марта водитель Renault Megan подъезжал к перекрестку на проспекте Пушкина со стороны улицы Матусевича. Вместо торможения он врезался в стоявшую на светофоре иномарку Peugeot. От силы удара вторую иномарку отбросило на стоявшие впереди автомобили.  

В результате столкновения механические повреждения получили еще два автомобиля - Renault Logan и Opel. Никто из водителей не пострадал, пишет pogovorim.by, а у виновника ДТП в крови нашли 2,65 промилле алкоголя. 

По данным УГАИ ГУВД Мингорисполкома (фото), молодой мужчина заснул за рулем, после чего и совершил столкновение с автомобилем на перекрестке. Установление деталей происшествия продолжается.
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