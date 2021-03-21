Ученые: «суперпродуктов» не существует

Суперпродукты (фото носит иллюстративный характер)





Как пишет издание The Conversation, к такому выводу пришли ученые из испанского университета Овиедо.





По словам экспертов, пишет belnaviny.by, это понятие можно назвать всего лишь маркетинговым термином, который используют производители для обозначения продуктов, содержащих наибольшее количество питательных веществ (витамины и минералы, а также биоактивные вещества).





Специалисты заверили, что только материнское молоко можно назвать настоящим «суперпродуктом», тогда как остальные заявления являются всего лишь маркетинговой уловкой.



