







Всего представлено 10 номинаций.





Среди них награды для иностранных политиков, СМИ, блогов, волонтеров, политологов, протестующих и религиозных деятелей.





Экспертное сообщество представлено в номинации «Голос разума». Среди номинантов политологи Игорь Тышкевич, Александр Класковский, Андрей Елисеев, Сергей Чалый, Артем Шрайбман и Валерий Карбалевич.





В номинации «Без границ» также номинированы СМИ: белорусская служба «Радыё Свабода», телеканал «Белсат», Outriders Unblocked, Медиазона, Дождь, Настоящее время и Deutsche Welle.





Организатором премии стал Центр белорусской солидарности.





Голосование началось 6 февраля 2021 года. Планируется, что церемония награждения пройдет 27 марта 2021 года.



