Шесть экспертов стали номинантами премии «Глобальная белорусская солидарность»
Премия Global Belarusian Solidarity Award будет представлена в 10 номинациях. Ее итоги будут озвучены 27 марта.
Всего представлено 10 номинаций.
Среди них награды для иностранных политиков, СМИ, блогов, волонтеров, политологов, протестующих и религиозных деятелей.
Экспертное сообщество представлено в номинации «Голос разума». Среди номинантов политологи Игорь Тышкевич, Александр Класковский, Андрей Елисеев, Сергей Чалый, Артем Шрайбман и Валерий Карбалевич.
В номинации «Без границ» также номинированы СМИ: белорусская служба «Радыё Свабода», телеканал «Белсат», Outriders Unblocked, Медиазона, Дождь, Настоящее время и Deutsche Welle.
Организатором премии стал Центр белорусской солидарности.
Голосование началось 6 февраля 2021 года. Планируется, что церемония награждения пройдет 27 марта 2021 года.
16:00 21/03/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение