Завхоз Кобринской ветеринарной станции присоединился к общенациональной стачке
Свое решение Александр Кравчук приурочил к празднованию Дня Воли.
Житель деревни Девятки, работающий завхозом Кобринской районной ветеринарной станции, инвалид 2 группы Александр Кравчук объявил о своем присоединении к общенациональной забастовке с 25 марта, сообщает «Радыё Рацыя».
Александр Кравчук сейчас в больнице на лечении и свое присоединение к забастовке считает вкладом в празднование Дня Воли.
15:38 21/03/2021
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