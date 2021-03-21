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Завхоз Кобринской ветеринарной станции присоединился к общенациональной стачке

Свое решение Александр Кравчук приурочил к празднованию Дня Воли.


Житель деревни Девятки, работающий завхозом Кобринской районной ветеринарной станции, инвалид 2 группы Александр Кравчук объявил о своем присоединении к общенациональной забастовке с 25 марта, сообщает «Радыё Рацыя».

Александр Кравчук сейчас в больнице на лечении и свое присоединение к забастовке считает вкладом в празднование Дня Воли.
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