



Житель деревни Девятки, работающий завхозом Кобринской районной ветеринарной станции, инвалид 2 группы Александр Кравчук объявил о своем присоединении к общенациональной забастовке с 25 марта, сообщает «Радыё Рацыя».





Александр Кравчук сейчас в больнице на лечении и свое присоединение к забастовке считает вкладом в празднование Дня Воли.