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В новый клип лидера System Of A Down попали кадры с минских протестов

В новый клип лидера System Of A Down попали кадры с минских протестов За несколько часов клип посмотрели более 40 тысяч раз.



Лидер группы System Of A Down Серж Танкян выпустил клип Electric Yerevan, посвященный протестам в Армении. В ролике заметили кадры и с белорусских протестов, пишет tut.by.

Сегодня на YouTube-канале музыканта армянского происхождения Сержа Танкяна состоялась премьера нового клипа музыканта. Ролик на песню Electric Yerevan рассказывает историю протестов в столице Армении Ереване с 2008 года по наши дни. В финале видео появляются кадры с уличных акций в Сантьяго, Бейруте, Гонконге, Москве, Миннеаполисе и Минске (заметить их можно на 3.38 минуте).

За несколько часов клип посмотрели более 40 тысяч раз.

Mесяц назад у фронтмена System of a Down вышел клип Elasticity, в котором снялась актриса родом из Беларуси Саша Бортич.
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