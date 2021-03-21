В Беларуси за сутки выявили 1152 пациента с COVID-19, скончались 9 человек
В Беларуси по данным на 21 марта зарегистрировано 310 тыс. 445 человек с положительным тестом на коронавирус, сообщили в воскресенье в пресс-службе министерства здравоохранения.
Суточный прирост составил 1152 пациента против 1355 за предыдущие сутки.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2 тыс. 157 с выявленной коронавирусной инфекцией", - сообщили в Минздраве, пишет interfax.by. На 20 марта эта цифра составляла 2 тыс. 148.
Всего с начала пандемии в Беларуси выздоровели 301 442 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 20 марта – 300 тыс. 96). За последние сутки выздоровели и выписаны 1 тыс. 346 пациентов, проинформировали в Минздраве.
За минувшие сутки в стране выполнено 18 тыс. 149 тестов. Всего в стране проведено 5 млн 215 тыс. 782 теста.
14:55 21/03/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение