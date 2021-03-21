



© DELFI / Domantas Pipas





Белорусы покидают страну, бросают работу и дела, друзей и родителей. Многих доводят до нервного срыва и вынуждают уехать под угрозой применения насилия и ареста, и все это происходит лишь из-за того, что люди занимают активную позицию и выражают открытое несогласие с тем, что происходит у них на родине, пишет delfi.lt.





Мы поговорили с белорусами, которые нашли пристанище в Литве. Все они боялись оставаться в стране по разным причинам, всех их объединяет то, что они подвергались давлению со стороны силовых структур. Наши собеседники – беженцы, которые покинули родину поневоле и очень хотят вернуться – в безопасную Беларусь, где власти будут уважать закон и своих граждан.





Новыми героями нашего цикла стали Наталья и Герман Снежковы. После участия в мирной акции протеста жизнь этой многодетной семьи староверов из Гомеля переменилась в одночасье. Арест мужа, налет на дом, вынужденное бегство дочери, угрозы со стороны милиции и использование несовершеннолетних детей в качестве оружия шантажа заставили их спешно покинуть родину. Их история похожа на остросюжетный фильм. Супруги тяжело пережили расставание с домом, но стараются не унывать. Сегодня они вновь строят свое счастье, видят в Литве возможность начать что-то новое и надеются на лучшее. Забегая вперед, скажем, что с верой в душе преодолеть трудности проще, а ее у наших героев хоть отбавляй. «В конце концов, если Бог с нами, то кто против нас?» - говорят Снежковы.



Точка отсчета – 27 сентября





Именно в этот день в Гомеле состоялась очередная акция протеста, в которой приняли участие сотни горожан. Среди них оказались и Снежковы – на протестную демонстрацию они пришли вместе с 20-летней дочерью Татьяной. О том, что силовики будут действовать жестко стало понятно сразу. Как признаются наши герои, еще за час до начала демонстрации в центре города появились автозаки и тонированные микроавтобусы, перекрестки перекрыли люди в балаклавах. Когда протестующим все же удалось сформировать колонну, против них применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В разгоне сопротивленцев принимали участие не только рядовые сотрудники милиции и ОМОН, но и военные.





«Принято считать, что это 50 день протестов в Гомеле, но впервые силовики действовали так жестко. Поскольку мы с родителями стояли впереди сцепки, ощутили на себе весь удар в полной мере – по нам стреляли светошумовыми, травили газом, - вспоминает Татьяна. – В итоге акцию разогнали, кого-то забрали, те, кто смог, ушли домой – так поступили и мы, но уже вечером к нам постучались. К дому подъехали сразу две патрульные машины – они задержали отца и повезли его в изолятор. Позже ему присудили 14 суток административного ареста. На следующий день к следователю вызвали маму, допрашивали, сыпали угрозами, но задержать не могли, так как у нее два несовершеннолетних ребенка», - говорит собеседница.





«На суде, когда папе дали 14 суток, милиционеры стали угрожать маме, что вскоре заберут и меня, так как я уже совершеннолетняя. За день до этого – на допросе – следователь обронил едкую фразу: „Куда же вы смотрели? Вы представляете, что сделают с вашей 20-летней дочкой после задержания?“. Меня тоже пригласили для дачи показаний, но мама потребовала, чтобы пришла официальная повестка. В милиции сказали, что высылать бумаги не обязаны, в ответ на это мама дала понять, что никуда меня не отпустит. Следователь лишь посмеялся и отчеканил, что в таком случае его бойцы придут за нами обеими», - говорит средняя дочь супругов Снежковых.









© DELFI / Domantas Pipas





После этого ждать смысла не было, нужно было выбираться – угрозы сделали свое дело, говорят мама с дочерью. Моральный выбор был принят уже тогда. Наталья Снежкова захотела увезти детей за границу, но милиция на время перечеркнула ее планы.





«Мы уже начали собирать вещи, как вдруг услышали, что подъехали сотрудники милиции в штатском. Они стали ломиться в закрытую калитку, а позже в дверь и окна самого дома. В это время я пряталась на чердаке. <...> Когда они ушли, чтобы на время отвлечь наше внимание, я выскочила, быстро собрала вещи и ушла через задний двор. Я бы не выдержала тюрьмы и административного ареста – мне было страшно, поэтому я четко понимала, что нужно уезжать. Наш сосед довез меня до украинской границы. Там мы нашли дальнобойщика, который ехал в Киев. Он же и согласился меня подвезти, я ехала с совершенно незнакомым человеком... Лишь после того, как я поймала украинскую сеть и выехала за рубеж, узнала, что произошло дома после моего спешного отступления», - говорит Татьяна.



Дети – орудие шантажа





Наталья Снежкова понимала, что за участие в акции придется расплачиваться, но не могла представить, что служители правопорядка прибегнут к аресту и ударят по самому больному и дорогому – по младшим детям, которые никак не связаны с этим делом.





«На тот момент мы с Таней оставались в доме вдвоем, а младшие были в школе. Вспоминать об этом тяжело и страшно. По сути, дом был в осаде – они ломились и в окна, и в двери… Что касается меня, я думала, что отделаюсь административным протоколом, но все произошло иначе. После налета на дом мне позвонили из школы и сказали, что к ним приходила милиция – силовики пришли к моим детям, чтобы допросить их. Вы можете себе представить? Допросить 11-летню дочку и 12-летнего сына… Эти события происходили 29 сентября – спустя два дня после нашего участия в демонстрации», - вздыхает Наталья.





«Позже я вышла на связь с местными журналистами, чтобы рассказать об этом безобразии и привлечь внимание общественности. Милиция постучалась к нам домой прямо во время интервью. Свыше десяти правоохранителей проводили обыск. Я поняла, что это лишь начало, поэтому позвонила старшему сыну, который живет неподалеку – ему 25 лет. Мне нужно было на кого-то положиться в случае ареста, чтобы кто-то взял на себя детей. Я была уверена, что их оставят дома, но нет», - говорит собеседница.





По словам героини, на ее вопросы о том, что будет с детьми, никто не отвечал. Сотрудники милиции избегали любого диалога, а позже случилось то, о чем Наталья вспоминает, едва сдерживая слезы.









«Меня и детей разделили, нас посадили в отдельные машины и повезли в неизвестном направлении. На тот момент я не знала, куда их везут… Позже выяснилось, что сына и дочку забирают в приют. Милиция отказалась соблюсти даже минимальные требования, которые диктует закон. В ходе задержания не было ни психолога, ни соцработника, ни социального педагога. Двух маленьких несовершеннолетних детей просто изъяли и посадили в машину с мужиками в форме. Дочка Аглая плакала, ей было очень страшно, - с трудом восстанавливает хронику событий Наталья Снежкова. – Меня повезли в ИВС (изолятор временного содержания – Д. К.), где продержали сутки».





За это время вышло интервью, город узнал об истории Снежковых, к делу подключились волонтеры и правозащитники, которые наняли и оплатили услуги адвоката. На следующий день состоялся суд, где Наталью поставили перед выбором: либо она признает свою вину, получает штраф, право забрать детей из приюта и отказывается от дальнейшей шумихи, либо ей предъявят уголовное обвинение.





Все это время муж Натальи Герман Снежков находился под стражей и не подозревал, что происходит с его семьей, но его супруга уже знала, что в отношении него готовятся возбудить уголовное дело за сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или с угрозой применения. Его могли посадить на пять лет, самой Наталье пригрозили тем же.





«Хотела бы подчеркнуть, что во время самой акции ни один сотрудник милиции не пострадал. Более того, с головы омоновцев не упало ни одного волоса. Пострадали лишь протестующие. Это было абсолютно надуманное обвинение, но следователь четко дал понять, что такое обвинение будет предъявлено всем, кто был в первых рядах сцепки, кого удалось идентифицировать».





Наталья Снежкова пошла на сделку – она не могла рисковать детьми, поэтому была готова согласиться на все, лишь бы вернули сына и дочку.





«Мне дали штраф и отпустили домой, я смогла забрать детей, но сопровождавший меня подполковник милиции обмолвился, что эта отсрочка – временная. Позже система возьмет свое. Самое страшное было то, что мне сразу было дано понять: в случае ареста старшему сыну никто детей не отдаст, опекуном его не сделают, их просто заберут в детский дом», - говорит собеседница.





К слову, Наталья и Герман Снежковы вырастили пять детей. Старшая дочь София сейчас живет в Штатах, старший сын Павел – в Гомеле.





На границе





В итоге Наталья решила, что ждать не стоит – нужно собирать вещи и уезжать. С ней на связь вышли волонтеры, которые соединили ее с фондами помощи в Литве.





«Если бы я осталась, поставила бы под угрозу детей и мужа. Я прекрасно осознавала, что если меня задержат надолго, а сына и дочку заберут в приют, то муж подпишет любые бумаги и согласится с любым обвинением. Я не могла этого допустить, поэтому решили ехать в тот же день. Дети собирали вещи в спешке, сборы заняли не больше 20 минут. Хоть мы и понимали, что за границей придется задержаться надолго, брали лишь самое необходимое. Незадолго до этого мне вновь позвонили из милиции и сказали ждать визита. Я боялась, что меня вновь задержат, так как закон это позволяет… В конечном счете сели в машину и погнали в сторону литовской границы, бросив все – хозяйство, дом, животных… Дети тяжело встретили эту новость», - повествует героиня.





На границе проблем не возникло. Белорусским пограничникам беглецы сказали, что едут в Литву на лечение. После того, как семья оказалась на литовской стороне, на связь с Натальей вышла руководитель правозащитной организации «Наш дом» Ольга Карач. Она же и помогла им устроиться в Вильнюсе.





«Литовцы встретили нас тепло, но из-за спешного отъезда, нам пришлось ждать на границе около 20 часов, необходимо было быстро согласовать все детали, оформить бумаги, получить документы и открыть визы, но в душе я все равно чувствовала облегчение. Литовские пограничники регулярно подходили, интересовались нашим самочувствием, было видно, что они сами очень переживают за такую задержку. Мне и детям предлагали чай и горячую еду, сотрудники погранслужбы звонили в МИД и пытались ускорить процесс. В любом случае, несмотря на усталость и время, нам было очень спокойно. Я не переживала за свою безопасность, и это самое главное», - утверждает Снежкова.





В Литве нашей героини помогли белорусские фонды помощи.





«Мы общались и непосредственно получали помощь и от Ольги Карач из Международного центра "Наш дом", и от Натальи Колеговой, возглавляющей фонд "Дапамога", который предоставил нам жилье. В свою очередь, нашей дочери в Литву помог переехать фонд BYSOL. Мы безумно благодарны этим людям, без их поддержки все было бы иначе и гораздо сложнее», - говорит она.





Особое место в судьбе героев занял фонд «Дапамога».





«Еще на границе с нами связалась директор фонда „Дапамога” Наталья Колегова. Первая ее фраза была такой: все хорошо, вы в безопасности, мы будем вести вас до апартаментов, и дальше так просто и обыденно, еда в холодильнике, мальчик ляжет на диване, белье внутри. В тот момент я совсем не знала Наталью, но уже от этой спокойной своей обыденностью фразы стало легче. И потом во время долгого ожидания на границе Наталья звонила просто так, чтобы поддержать, чтобы еще раз сказать – все хорошо, вы в безопасности. Нас бесплатно разместили в апартаментах, передавали продуктовые наборы. Две недели мы были на карантине, поэтому личное знакомство с Натальей состоялось несколько позже. Но ее заботу и поддержку мы чувствовали практически каждый день. Общаемся с Натальей мы до сегодняшнего дня. Для нас, как и для многих белорусов, оказавшихся здесь, Наталья удивительный человек. К ней идут с любыми вопросами – от визовых вплоть до самых обыденных... Записаться к врачу, подстричься, оформить детей в школу или детский сад, помочь с работой. Не отказывает — помогает! Даже не знаю, где находит столько сил. Все это невозможно делать за деньги. Для этого нужно горячее открытое сердце и любовь. Любовь к Беларуси и белорусам», - рассказывает героиня.



По долинам и по взгорьям – долгая дорога в Литву





Наталья с детьми прибыли в Вильнюс 2 октября, но в это время ее муж все еще находился под стражей. С помощью знакомых и адвоката она передала ему сообщение, что находится в безопасности, дабы он не поддавался на давление со стороны следователей и прокурора, если они вдруг начнут требовать признать вину, избрав в качестве орудия шантажа жену и детей.





«Когда я узнал о перипетиях жены и детей, почва стала уходить из под ног. Адвокат, буквально тайком, сообщил мне о том, что они находятся в Литве. Мне нужно было переварить эту новость», - рассказывает Герман.





Позже Герману Снежкову все же удалось выйти. Благодаря усилиям Всемирного союза староверов гомельчанина выпустили из тюрьмы под подписку о невыезде, но уголовное дело в отношении него оставалось в силе. Его по-прежнему обвиняли в оказании сопротивления сотрудникам милиции.





«Я понимал, что ничем хорошим это в любом случае не закончится, поэтому мне нужно было как-то покинуть страну, но я уже был в списках невыездных. Стал искать варианты… Сначала думал уехать в Россию, а потом оттуда перебраться в Украину, но в итоге было принято решение пробираться в Литву нелегально».





История о том, как Герман пытался попасть в Литву, заслуживает того, чтобы ей посвятили отдельный материал или документальный фильм – он блуждал по лесу, прятался от пограничников в буреломе и шел по болотам. Мы попытаемся раскрыть подробности этого вынужденного приключения, не выходя за рамки общего рассказа о судьбе семьи Снежковых. Забегая вперед, скажем, что все окончилось благополучно.





«Двигаться к границе с подпиской о невыезде уже было большим риском. Когда я доехал до нее, бросил машину и пошел в сторону Литвы. Это было, как в старых фильмах про войну… Я шел ночью, через поле, лес, водные преграды, а жена готовилась встретить меня на той стороне – в Литве», - говорит Герман.





«Между тем меня задержали литовские пограничники, у которых возник справедливый вопрос, что я делаю ночью около государственной границы. Тем не менее они вошли в наше положение и отнеслись к ситуации с пониманием. Вместе со знакомыми мы ждали Германа и отслеживали его передвижение по маячку, вели в нужном направлении. Самое важное было покинуть Беларусь, остальное уже не так страшно», - вспоминает Наталья.





«Супруга вспоминает об этом с некоторым воодушевлением, но у меня были иные чувства. Во-первых, было очень темно и опасно. Был риск, что я попадусь белорусским пограничникам, прилегающая к разграничительной линии территория контролировалась прожектором с погранзаставы, но на моей стороне была погода – стоял туман. Я должен был пересечь лесной массив и в определенный момент заметил мерцающие огоньки – это был пограничный патруль. Было очень страшно, ведь если бы меня задержали, то угроза получить реальный срок воплотилась бы в жизнь. Какое-то время пришлось сидеть и прятаться, пока отряд не уйдет. Потом, помолившись Богу, я вновь двинулся вперед. Добрался до цели с большим трудом, лес был густой, завалов много… Когда включил телефон, увидел сообщение от жены, что я уже на литовской территории, но на этом история не закончилась. Меня обуяла какая-то эйфория, поэтому я увеличил скорость и через некоторое время вновь оказался на территории Беларуси. Мне сразу позвонили – пришлось возвращаться», - говорит Герман.





Эта история со счастливым концом. Герман Снежков успешно перешел границу, где чуть позже его встретили литовские дозорные. Когда пограничники задержали Наталью, они подключились к делу. Беглеца отвезли на погранзаставу оформлять документы. Поскольку на территорию республики он попал нелегально, претендовать на гуманитарную визу он не мог. Наш герой запросил политического убежища, сейчас он воссоединился с семьей, осталось лишь дождаться, какое решение примут власти.





«Я бы хотел высказать слова благодарности литовским пограничникам. Меня приняли, дали теплую одежду… Сразу стало понятно, что я нахожусь на территории страны, которая гарантирует самое главное – безопасность», - резюмировал собеседник.





Любой конец – это всего лишь начало чего-то нового





Между тем Татьяна пережидала злоключения и отъезд своих близких у знакомых в Украине. В Литву она смогла приехать лишь в конце ноября. Все это время она искала пути для воссоединения с семьей, но добиться этого было сложно. В итоге ей помог фонд BYSOL – активисты этой организации сами связались с героиней, помогли оформить документы и оплатили билет на самолет.





Сегодня она в Литве. Вместе с родителями, младшими сестрой и братом Татьяна открывает новую страницу истории семьи. Кстати, 11-летняя Аглая и 12-летний Матвей уже пошли в школу – их выбор пал на белорусскоязычную гимназию имени Франциска Скорины в Вильнюсе.





«Младшие пошли в школу, а я готовлюсь к поступлению в Вильнюсский технический университет имени Гедиминаса. В Гомеле я доучилась до третьего курса, здесь меня примут на второй в рамках специальной литовской программы, созданной для студентов-белорусов, вынужденных уехать. Обучение будет проходить на английском – все бесплатно», - говорит Татьяна Снежкова.





Учитывая то, что Герман претендует на статус беженца, работать в Литве права он пока не имеет, поэтому заботу о семействе взяла на себя его супруга. Сейчас Наталья работает на предприятии по пошиву защитных масок, сюда ей помогли устроиться знакомые. Несмотря на то, что приходится непросто, Снежковы не унывают.





«Вместе можно преодолеть любые трудности», - подытожили герои.





Читать далее: https://www.delfi.lt/ru/news/live/esli-bog-s-nami-to-kto-protiv-nas-mnogodetnaya-semya-staroobryadcev-iz-gomelya-bezhala-v-litvu-iz-za-ugroz-silovikov-zabrat-detej.d?id=86738531







