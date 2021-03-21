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Финалы национальных отборов на музыкальные конкурсы "Славянского базара – 2021" прошли в субботу в Борисове, сообщает телеканал ОНТ.





На конкурсе взрослых исполнителей "Витебск-2021" за Беларусь выступит Даниил Мышковец. Ему 20 лет, живет в Минске. По итогам двух туров он набрал максимальное число баллов, всего в финале нацотбора выступили 10 человек.





На детском конкурсе республику представит Константин Мазуркевич. Ему 13 лет, он также из Минска. По итогам двух туров набрал 173 балла из 180 возможных





Юбилейный, ХХХ "Славянский базар в Витебске" планируется по традиции провести в середине лета. предположительно – с 14 по 19 июля.















