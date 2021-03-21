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В понедельник будет прохладно. Кратковременный снег, мокрый снег. Изредка проглянет солнце, будет прохладно. Кратковременный снег, мокрый снег. Изредка проглянет солнце, передает ОНТ. В ночные часы столбики термометров покажут до -7°С, днем воздух прогреется до +3°С.





Во вторник и среду осадков станет меньше. Ночью будет до -8°С. Днем во вторник до +3°С, в среду от +5°С по востоку до +7°С по западу.





В четверг без существенных осадков, в пятницу возможен небольшой кратковременный дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью при прояснениях – до -5°С. Днем в четверг от +4°С по Могилевской области до +10°С по Брестской, в пятницу прогнозируется +4…+8°С.





В субботу по западной половине, а в воскресенье повсеместно пройдут небольшие кратковременные осадки. Ночью 0…+5°С, по юго-западу до +7°С, днем в субботу +7…+12°С, а в воскресенье +8…+11°С.