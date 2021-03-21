



Фото: Соцсети | Жители региона борются с вредителями своими силами, но безуспешно





Восточная часть Австралии переживает небывалое нашествие мышей, которые разносят гемморагическую лихорадку с почечным синдромом. Как сообщает Sky News, п ишет Фокус, больше всего из-за нашествия пострадал штат Новый Южный Уэльс.

Появление грызунов связывают со сбором масштабного урожая зерна. Последний сбор был особенно крупным, по его окончании фермеры разложили тюки с зерном по складам, и теперь все хозяйственные помещения заполонили грызуны. Их количество, по оценкам работников ферм, исчисляется сотнями тысяч.





Помимо того, что мыши поедают запасы зерна, они еще и атакуют людей. Так, в местные медицинские учреждения начали поступать люди с вышеупомянутой лихорадкой, которая развилась у них после укусов.

Видеозаписи сделаны Мелани Морис на ее семейной ферме, и на них видно, как тысячи мышей бегают через трубы и складские помещения.













Страдающие от напасти жители региона пытаются бороться с вредителями, отлавливая их, блокируя двери с окнами и используя яд, однако пока что эти меры не дают особых результатов, учитывая, что одна пара мышей всего за один сезон может воспроизвести до 500 новых особей.





Фермеры уже обратились к правительству, чтобы оно разрешило им применять пестициды на основе фосфида цинка для скорейшего искоренения грызунов.





"Ситуация только ухудшается", — сетует председатель Ассоциации фермеров Нового Южного Уэльса Джеймс Джексон. По его словам, борьба с грызунами обходится очень дорого.





До этого нашествие крыс фиксировали в США, его связывали с карантином – ранее грызуны находили пищу рядом с ресторанами и другими заведениями, а с закрытием метро и баров обильный запас пищи, который оставляли люди, стал редким удовольствием.



