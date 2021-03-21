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Австралию заполонили полчища мышей, которые едят урожай и атакуют людей

Число мышей, по данным фермеров, исчисляется сотнями тысяч, и они разносят геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.


Фото: Соцсети | Жители региона борются с вредителями своими силами, но безуспешно

Восточная часть Австралии переживает небывалое нашествие мышей, которые разносят гемморагическую лихорадку с почечным синдромом. Как сообщает Sky News, пишет Фокус, больше всего из-за нашествия пострадал штат Новый Южный Уэльс.
 
Появление грызунов связывают со сбором масштабного урожая зерна. Последний сбор был особенно крупным, по его окончании фермеры разложили тюки с зерном по складам, и теперь все хозяйственные помещения заполонили грызуны. Их количество, по оценкам работников ферм, исчисляется сотнями тысяч.

Помимо того, что мыши поедают запасы зерна, они еще и атакуют людей. Так, в местные медицинские учреждения начали поступать люди с вышеупомянутой лихорадкой, которая развилась у них после укусов.
 
Видеозаписи сделаны Мелани Морис на ее семейной ферме, и на них видно, как тысячи мышей бегают через трубы и складские помещения.


 

Страдающие от напасти жители региона пытаются бороться с вредителями, отлавливая их, блокируя двери с окнами и используя яд, однако пока что эти меры не дают особых результатов, учитывая, что одна пара мышей всего за один сезон может воспроизвести до 500 новых особей.

Фермеры уже обратились к правительству, чтобы оно разрешило им применять пестициды на основе фосфида цинка для скорейшего искоренения грызунов.

"Ситуация только ухудшается", — сетует председатель Ассоциации фермеров Нового Южного Уэльса Джеймс Джексон. По его словам, борьба с грызунами обходится очень дорого. 

До этого нашествие крыс фиксировали в США, его связывали с карантином – ранее грызуны находили пищу рядом с ресторанами и другими заведениями, а с закрытием метро и баров обильный запас пищи, который оставляли люди, стал редким удовольствием.
 
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