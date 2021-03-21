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В деревне Сухорукие под Минском сгорел дом. Погибли трое мужчин 34, 45 и 66 лет

В поселке Сухорукие под Минском сгорел частный дом. Ликвидировавшие пожар спасатели обнаружили тела трех человек. Подробности сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Фото: пресс-служба СК

По данным следствия, сообщение о пожаре в деревянном доме в поселке Сухорукие поступило около 7 утра 21 марта, пишет TUT.BY. При ликвидации пожара обнаружены тела трех человек. По предварительной информации, погибшими являются мужчины в возрасте 34, 45 и 66 лет. Они официально не работали, двое арендовали жилье у третьего.

В настоящее время следственно-оперативная группа с участием специалистов управления ГКСЭ по Минской области проводит осмотр места происшествия.

Минским РОСК по факту гибели людей проводится проверка. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Для установления точной причины возгорания, личности погибших и причины их смерти назначены судебно-медицинские, генотипоскопические и пожарно-техническая экспертизы.
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