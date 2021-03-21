Дональд Трамп (фото - ЕРА)





Как отмечается, пишет liga.net, статую Трампа перенесли на склад, поскольку нанесенные ей повреждения стали слишком заметными.





Видео из музея в Сан-Антонио, когда там еще стояла статуя Трампа:













В октябре 2020-го в преддверии президентских выборов в США музей мадам Тюссо в Берлине поместил свою восковую статую Трампа в мусорный контейнер – этот акт был призван отразить его ожидания от ноябрьских выборов.













- 15 декабря 2021 года были объявлены итоги голосования выборщиков в выборах президента США, в котором Байден победил с 306 голосами против 232 у Трампа.





- 20 января 2021 года состоялась инаугурация Байдена.