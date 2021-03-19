Отец пропавшего подростка уволился с работы, чтобы искать сына





Геннадий Василаке-отец говорит, что ему позвонили из СК и сказали, что прекращение уголовного дела – просто формальность, мальчика будут искать дальше. Но мужчина устал ждать и решил начинать поиски сам.





Последний раз Алексея Василаке видели в России. Отец уверен в том, что парень жив, так как с его страницы ВКонтакте была активность.





– Заявление об увольнении с работы подано и подписано. Решение об увольнении было принято не сегодня, оно “созревало” все эти два месяца и не раз обсуждалось с женой, – говорит Геннадий Василаке. – Не тот я человек, чтобы ждать у моря погоды. Наш сын пропал! Сдаю дела до конца месяца и еду в Москву. Как и что делать я знаю, но лишний опыт не помешает. Город большой, город сложный, государство в государстве. Но искать надо!





Также Геннадий опубликовал реквизиты своих банковских карт, для сбора денег на поездку и дальнейшие поиски. И свой расчетный лист с уже бывшей работы, где его зарплата с авансом составляет 400 рублей. С такими доходами, конечно, же далеко не уедешь. Отец парня до последнего верил, что ему не придется обращаться за финансовой помощью, но сейчас это вынужденные меры.





Напомним, 16-летний Алексей Василаке из Кобрина исчез 16 января. Юноша должен был поехать на учёбу в Брест, а сам отправился на границу с Россией и как-то умудрился её пересечь. Мальчик сейчас в международном розыске. Родные считают, что он устроился в кафе быстрого питания. Юноша очень хотел заработать денег.