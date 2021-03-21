На Мадагаскаре вместо вакцинации продолжат пить напиток из полыни

Травяной напиток COVID-Organics





Президент не выступает категорически против прививок, но в настоящий момент страна находится в "наблюдательной фазе".





По его словам, оцениваются побочные эффекты вакцинации в других странах. В прошлом году Радзуэлина представил в качестве лекарственного средства от COVID-19 напиток на основе полыни под названием COVID-Organics.





Однако проведенные затем исследования ВОЗ не доказали эффективность этого препарата для борьбы с коронавирусом.





Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил о готовности Украины к испытаниям индийского спрея от коронавируса. Украина примет участие в клинических испытаниях.



