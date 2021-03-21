



Об этом правозащитником рассказала местная жительница Наталья Гришко, к которой 18 марта пришёл домой сотрудник силовых структур. Он опросил женщину в рамках дела о порче автомобиля судьи и распространении листовок. В частности, он интересовался, могла ли быть причастной к этому руководитель Светлогорского отделения правозащитного центра «Весна» Елена Маслюкова вместе с какой-то пенсионеркой.





Сама Маслюкова знает о том, что кто-то поцарапал машину судьи, но полностью отрицает свою причастность к этому.





«Я воспринимаю это, как полную бессмыслицу и попытку найти на меня хотя бы что-то, чтобы привлечь в качестве подозреваемой или обвиняемой и заключить. Листовки я тоже просто физически не могла печатать, так как не имею соответствующего оборудования. Я осуществляю правозащитную деятельность, помогая тем, кто ведет борьбу за свободу в Беларуси, защищать свои права. При этом я работаю полностью в правовом поле и мне даже мыслей никогда не приходило в голову, чтобы делать что-то не правовое, вроде порчи чьего-то имущества либо оскорблений кого-то», — прокомментировала ситуацию Маслюкова.