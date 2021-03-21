У журналиста Сергея Аржанцева из Климовичей прошел обыск

Как сообщают правозащитники MAYDAY, 19 марта у журналиста Сергея Аржанцева из Климовичей прошел обыск. Ему пришлось удалить группу Вконтакте, которая насчитывала 1,7 тысячи подписчиков.