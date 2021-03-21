+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

У журналиста Сергея Аржанцева из Климовичей прошел обыск

Как сообщают правозащитники MAYDAY, 19 марта у журналиста Сергея Аржанцева из Климовичей прошел обыск. Ему пришлось удалить группу Вконтакте, которая насчитывала 1,7 тысячи подписчиков.


Фото: MAYDAY

— К сожалению, группа КЛІМАВІЦКАЯ СТАРОНКА вынуждена закрыться. Сегодня, 19 марта 2021 года, в моей квартире прошёл обыск, был получен доступ к компьютеру, что отразилось на содержании КЛІМАВІЦКАЙ СТАРОНКІ и делает невозможной её дальнейшую деятельность, пишет МогилевОнлайн. В связи с этим сообщаю всем подписчикам и читателям, что с этого момента не имею никакого отношения к появлению любой информации в группе или от имени группы. С уважением, Сергей Аржанцев, — написал мужчина на странице группы.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]