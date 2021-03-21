Вакцинные детективы

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"Случайность или взаимосвязь? Уже в четверг Европейское агентство лекарственных средств (EMA) намерено представить первое заключение о том, может ли вакцина против Covid-19 от AstraZeneca вызывать опасные дли жизни тромбозы. Для трудоемких исследований и составления протоколов вскрытия тел умерших почти нет времени, на что же будут опираться эксперты?".





"На прошлой неделе появились сообщения о тромбозах, которые возникли после прививки вакциной от AstraZeneca, - напоминает издание. - В Австрии от тяжелого нарушения свертываемости крови скончалась 49-летняя медсестра. Было ли это связано с вакцинацией, пока не установлено, сообщило австрийское ведомство по безопасности в сфере здравоохранения. В настоящий момент осуществляется патологоанатомическое исследование".





"Также сообщалось, что на Сицилии трое солдат умерли после вакцинации, однако как минимум у одного из них удалось исключить вакцинацию как причину смерти. После подобных инцидентов некоторые станы приостановили вакцинацию с использованием препарата от AstraZeneca".





"Сначала агентство EMA поспешило всех успокоить. "Количество тромбоэмболических осложнений у вакцинированных людей, вероятно, не превышает такового среди всего населения", - сообщило ведомство в начале недели. Тромбозы у вакцинированных людей возникают даже реже, чем у остальных людей, сказал эксперт EMA Петер Арлетт во вторник. (...) Но ситуация в Германии тем временем изменилась. Институт Пауля Эрлиха (PEI), ответственный за вакцинацию в стране, установил, что случаи возникновения тромбозов подозрительно похожи. (...) У людей возникали не только тромбозы, у них также выявлялись недостаток тромбоцитов и кровоизлияния. По состоянию на понедельник институту было известно о семи таких случаях, в трех из которых люди скончались. "Речь идет об очень тяжелом заболевании, которое к тому же тяжело поддается лечению", - сообщил PEI".





"Такие тромбозы мозговых вен происходят значительно реже. Анализ, сопоставляющий ожидаемые и наблюдаемые показатели, выявил: учитывая, что в Германии было использовано 1,6 млн доз вакцины AstraZeneca, следовало бы ожидать, что будет выявлен один случай возникновения тромбозов, но их оказалось сразу семь. Это однозначный тревожный сигнал, который автоматически запускает процесс проверки", - отмечает издание.





"Теперь эксперты EMA проверяют, не наблюдается ли этот тревожный сигнал и в других данных. Этот процесс похож на трудоемкую работу детективов. Именно редкие заболевания усложняют эпидемиологические исследования, говорит эксперт EMA Арлетт. (...) Необходимо проанализировать данные отдельных стран. Снова тщательно изучить исследования, играющие решающую роль в регистрации препарата. Эксперты проверяют каждый отдельный подозрительный случай, исследуют медицинскую документацию пациентов, ищут в ней информацию о том, нет ли других объяснений возникшим тромбозам".





"Когда болезнь встречается редко, уже каждый отдельный случай может существенно повлиять на оценку, - пишет издание. - Также и случайность играет свою роль, и ее трудно вычислить. Так, в Австрии, стоя в очереди на вакцинацию, потеряла сознание 58-летняя женщина, сообщил на выходных телеканал ORF. Женщина умерла, причины пока не ясны - но взаимосвязь с вакцинацией исключена, так как ей еще не успели сделать прививку. Если бы она умерла немного позже, после того, как ей сделали прививку, ее смерть также пришлось бы изучать на предмет связи с вакцинацией".





"К тому же в случае с редкими заболеваниями совсем не просто установить, как часто они встречаются на самом деле. (...) Так, по оценке PEI, встречаемость тромбоза венозных синусов составляет 2-5 случаев в год на 1 млн жителей, в других исследованиях его частота оценивается в разы выше. Так, в одном из исследований говорится о 13 случаях на миллион людей в год, в другом - о 16 случаях".





"Даже если теперь выяснится, что тромбозы часто возникают в мозге вакцинированных людей, это не станет автоматическим доказательством того, что причиной является вакцина. В истории науки есть много примеров ложной причинной связи. Наиболее известным из них, вероятно, является пример с аистами. Исследование, проведенное в 2001 году, показало, что чем больше аистов, тем больше рождается детей. Рождаемость в значительной степени коррелировала с числом пар аистов, и этот эффект подтверждался в нескольких регионах Европы. (...) Но количество птиц не может быть связано с количеством детей. Скорее объяснение этой взаимосвязи заключается в том, что аисты чаще живут за городом, а там, как правило, рождается больше детей из расчета на одну пару", - поясняет издание.





"Возможно, похожее объяснение есть и у известных инцидентов с вакциной. Так, тромбоз венозных синусов в 3 раза чаще возникает у женщин, чем у мужчин. Они также чаще работают младшим медицинским персоналом - а именно эти профессиональные группы получили в Германии вакцину от AstraZenecа, потому что сначала ею должны были привить только людей младше 65 лет. Но в Великобритании с самого начала вакцину использовали и для пожилых. Там пока зарегистрировано лишь 3 случая тромбоза венозных синусов - при том, что было использовано 11 млн доз вакцины".





"Все эти соображения эксперты учтут в своей рекомендации. Поэтому в конечном итоге речь будет идти не только о простом математическом расчете, но и об оценке рисков. Ведь остановка вакцинации также стоит человеческих жизней", - резюмирует Der Spiegel.







