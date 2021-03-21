Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY





Как рассказали нам несколько источников, пишет TUT.BY, к Александру Бузо могли быть некоторые вопросы со стороны правоохранителей. Что об этом известно.





19 марта с официального сайта РУП «Минскэнерго» исчезли имя и фамилия Александра Бузо из графы «директор» в контактной информации филиала «Минские тепловые сети». По словам работников предприятия, он 18 марта покинул пост директора. В последний раз они видели его на работе в понедельник, 15 марта. Работники утверждают, что до этого с 3 марта на предприятии его не видели.





Как говорят коллеги Александра Бузо, утром в среду, 3 марта, он перестал выходить на связь и не появился на работе. 4 марта человек с такой же фамилией и инициалами, как у него, появился в списках задержанных на Окрестина. Позже коллеги Александра Бузо сообщили, что его якобы задержали, что он не успел доехать до работы, а у него дома были «гости».





— Опрашивали соседей, интересовались, за чей счет был сделан ремонт кровли дома, — рассказывает коллега.





Несколько коллег Бузо заявили, что уже бывшего директора могут подозревать в получении взятки, но они говорят, что не верят, что он мог совершить подобное. Мы попытались связаться с его супругой, однако она не ответила на сообщение.





Коллеги Александра Бузо, с которыми мы пообщались, считают, что все происходящее сейчас «из-за политики и того, что он не соглашался увольнять работников, которые засветились на митингах».





— В августе у нас было собрание. У директора спросили, за кого он голосовал. Он сказал, что проголосовал за действующего президента, но победить он не мог, потому что все его знакомые за него не голосовали. Скорее всего, именно это и стало причиной, — говорит один из коллег. — Кроме того, он не хотел увольнять работников, которые засветились во время протестов. Сказал, что у него к ним нет претензий по работе, они не нарушают ни производственную, ни трудовую дисциплину. К «Минскэнерго» они выходили в обеденное время и были не в спецодежде, то есть не в одежде нанимателя.





Напомним, в середине февраля работники Минских тепловых сетей и еще одного филиала «Минскэнерго» сообщали об увольнениях из-за политических взглядов у них на предприятии. Также они говорили, что в Минских тепловых сетях проходят проверки.





— Вроде замечаний по финансовой и хозяйственной деятельности не выявили, — рассказывает один из работников предприятия. — В феврале у нас все-таки уволили 9 человек. Наш бывший директор всем помогал устроиться на новое место.



