Тысячи японцев эвакуировали из-за землетрясения и цунами

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В японской префектуре Мияги в субботу, 20 марта, произошло землетрясение магнитудой 7,2, которое вызвало цунами, сообщает The Japan Times.









Отмечается, что эпицентр землетрясения находился на глубине на расстоянии 60 км от берега. Высота цунами составила один метр, пишет korrespondent.net

Местная власть начала эвакуировать почти семь тысяч человек.





"В связи с рекомендациями относительно цунами, власть города Ватари издала приказ об эвакуации, охватывающей 2527 домов и 6911 жителей", - говорится в сообщении.





Также, тем, кто находится неподалеку от побережья, рекомендуется переместиться на возвышенность.





Толчки от землетрясения ощущались и в других районах Японии: Кесонума, Томи, Курихара, Ишиномаки, Осака и Сендай и Сенан.



