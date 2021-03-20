Алексей Кузьмич покинул Беларусь в начале осени 2020 года. Художник получил информацию, что на него «собираются сфабриковать уголовное дело по статье, связанной с порнографией».





«Я уехал из Беларуси. Не хотел покидать государство, социально-политический контекст которого использую как материал для своего искусства, но так сложились обстоятельства», — написал Алексей Кузьмич.





9 августа 2020 года на избирательном участке в минской школе № 44 Алексей Кузьмич провел акцию: вышел из кабинки для голосования в набедренной повязке, а на груди повесил бюллетень, на котором был нарисован фаллический символ.





Как складывается судьба художника за границей?

Беларуская праўда дозвонилась к Алексею Кузьмичу во Францию.









- Я перемещаюсь из страны в страну: два месяца находился в Германии, потом месяц в Черногории, в резиденции Марата Гельмана, известного галериста, сейчас снова приехал во Францию, то есть, здесь уже не первый раз. За полгода, которые я уехал из Беларуси, я побывал в шести странах. Не сижу в одном месте, а перемещаюсь из страны в страну.





- Ваш путь лежит туда, где находите заказчиков?





-У меня никаких заказчиков нет, ни на кого не работаю. Где появляется возможность то пожить, то поработать, то побыть в спокойной обстановке, я использую такую возможность. У меня нет одного конкретного места, где я могу пересидеть нынешний кризис в Беларуси. Поэтому мне приходится перемещаться.





- Свое место за границей пока не нашли?





- Почему не нашел? Возможно, как раз-таки и наоборот: не заплесневел в каком-то из них.





Я получаю очень хороший опыт: путешествия, общение с людьми, знакомства с различными контекстами, с ситуациями, – я не зациклился на чем-то одном, как было раньше. Прежде я сидел в Беларуси и варился в местном локальном контексте, сейчас я имею доступ к различным культурам, к мультикультурализму, к общению с совершенно разными категориями людей – это очень интересно и внесет серьезное дополнение в мой бэкграунд.





- Вы собираетесь осесть за границей или все-таки готовитесь вернуться?





- Сейчас, если я вернусь, это прямая дорога в тюрьму. Собственно, я и уехал, чтобы в ней не сидеть. Поэтому на данный момент я вернуться не могу, даже если и сильно хочу. Естественно, я собираюсь вернуться, я не планирую получать политическое убежище или пробовать устроить свою жизнь в эмиграции. Вернуться, конечно, хочу, но на данный момент такой возможности не имею.





Таким Алексей Кузьмич вышел из Окрестина, куда его забрали после акции на избирательном участке





…Получается парадокс: в условиях тотального запрета, когда садят в тюрьмы, когда происходит геноцид народа, тогда возрастает потенциал культуры, потенциал искусства. Я думаю, потенциал беларуского искусства большой, оно на самом деле только начинает свое развитие. И в дальнейшем, надеюсь, мы увидим его в мировом контексте, а не только в контексте противостояния Лукашенко как некоему сексуальному образу, вокруг которого крутится не только беларуское искусство, но и беларуская политика и Беларусь как страна. Без Лукашенко мы не видим Беларусь. Как только Лукашенко уйдет, хотелось бы, чтобы после него осталось независимое беларуское искусство, которое не будет концентрироваться на этой персоне, а пойдет своим независимым путем и войдет в мировой контекст.





Глеб Юрин, Беларуская праўда



